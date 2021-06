Ioana Năstase (44 de ani) a depus actele de divorț de fostul jucător de tenis Ilie Năstase (75 de ani) pe 2 martie 2021. Trei luni mai târziu, Ioana a retras cererea de divorț.

În ianuarie, Ioana a declarat că a fost agresată fizic de omul de afaceri. După ce Ioana i-a cerut divorțul lui Ilie, fostul cuplu a continuat să se vadă. Perechea și-a celebrat împăcarea în Paris.

Au confirmat! Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și, din păcate, nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere.

Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat Ioana Simion pentru Click!.

„Probabil că l-au ajuns toate și că mai are și el scăpări, dar în perioada asta chiar a fost ok. Doar eu îi sunt alături și atât. Îi iubesc pe prietenii lui Ilie, dar vă dați seama că nu pot veni să stea cu el.

Îi iubesc, îi respect, sunt niște oameni deosebiți, doar că eu sunt cea care stă cu el mai tot timpul, iar el are nevoie de mine”, a mai declarat Ioana Simion la Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce s-a întâmplat între Ilie și Ioana

„Eu am venit de la munte unde [îmi] petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în București, am luat masa în oraș cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanță. Am ajuns acasă și… am rămas șocată. O ploaie de palme!

Citește și:

Brigitte Pastramă, declarații surprinzătoare despre fostul mariaj cu Ilie Năstase

Cum s-au cunoscut Amalia și Ilie Năstase. „A fost o schimbare majoră”

Alessia, fiica cea mare a Amaliei Năstase, bursieră la o prestigioasă școală de arte din Paris

Folosesc acești termeni ca să păstrez cât de cât decența. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea. Pentru că nu știam dacă mai ies vie, am chemat poliția. Am ieșit pe ușă, m-am urcat în mașină și am plecat direct spre Constanța.

Eu nu i-am dat lui niciun motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influențat. Sunt anumite persoane care au influență asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă.

Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte așa. Tind spre divorț. Voi vedea în perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniștesc”, mărturisea Ioana în ianuarie 2021, pentru Click!.

Ilie Năstase a mai fost căsătorit de 4 ori

Prima soție a lui Ilie Năstase a fost modelul belgian Dominique Grazia. Fostul cuplu s-a căsătorit în anul 1972 și a divorțat 10 ani mai târziu, în 1982. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Nathalie (42 de ani).

Doi ani mai târziu, fostul jucător de tenis s-a recăsătorit cu actrița Adelaide Alexandra King. Perechea a adoptat doi copii, un fiu și o fiică, Nicholas (30 de ani) și Charlotte (28 de ani). Ilie și Alexandra au fost căsătoriți timp de 18 ani, iar copiii lor au rămas în grija mamei după divorțul din 2002.

Timp de șase ani, din 2004 până în 2010, sportivul a fost căsătorit cu Amalia Năstase. Împreună au doi copii, două fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani). Din 2013 până în 2018, Ilie Năstase a fost căsătorit cu Brigitte Sfăt, iar în 2019 s-a căsătorit cu Ioana Simion.

Foto: Facebook