Asia Express: Drumul Împăraților. Obiectul indispensabil din rucsacul Lidiei Buble pe parcursul competiției

Premiera sezonului 4 Asia Express va avea loc sâmbătă, pe 18 septembrie, de la 20:00, la Antena 1.

Experiența celui mai dur reality-show a început cu provocări încă din momentul în care vedetele și-au pregătit bagajele pentru cursa vieții lor, dat fiind că toți au încercat să anticipeze lucrurile de care nu s-ar putea lipsi pe Drumul Împăraților.

Lidia Buble, ce concurează în sezonul 4 Asia Express alături de sora sa, Estera Buble, a inclus pe lângă haine și accesorii și un obiect drag, de care nu a putut nicidecum să se despartă: o păpușă Barbie.

Păpușa Bucuria, așa cum a denumit-o cântăreața, face parte din colecția impresionantă de păpuși Barbie pe care Lidia Buble o are acasă: ”Sunt înnebunită după ele! Le vânez pe internet, le caut, le colecționez. Cea pe care am luat-o cu mine în Asia este un model unicat, pentru că nu are păr”, a mărturisit vedeta. ”Bucuria” a fost elementul indispensabil din rucsacul Lidiei pe tot parcusul experienței sale de pe Drumul Împăraților, mai mult, Lidia mărturisind că a și dormit cu păpușa în fiecare noapte.

Din 18 septembrie, telespectatorii Antena 1 vor putea urmări cum au făcut față Lidia și Estera Buble celui mai dur reality-show. Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, surorile au fost nevoite, ca și ceilalți concurenți, să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se schimbă de la o zi la alta.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină în cel de-al patrulea sezon al celui mai dur reality-show. Spre bucuria celor din fața micilor ecrane, prima săptămână de difuzare va avea 5 ediții consecutive. Marea premieră a sezonului 4 Asia Express poate fi urmărită sâmbătă și duminică, 18 și 19 septembrie, de la 20:00 și luni, marți și miercuri, 20,21 și 22 septembrie, de la 20:30.

Foto – PR