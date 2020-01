Ariana Grande, acuzată de plagiat

Împotriva artistei a fost depus un denunța pentru plagierea piesei „7 rings”, care ar conține strofe și ritmuri copiate dintr-un cunoscut cântec rap lansat în anul 2017.

Această veste a venit ca un șoc pentru Ariana, care este nominalizată la cinci categorii din cadrul premiilor Grammy ce se vor desfășura pe 26 februarie.

Cel care a depus denunțul este rapperul Josh Stone, care evoluează sub numele de scenă DOT. În documentul depus la un tribunal din New York, acesta susține că doi experți muzicologi au analizat cele două piese și au descoperit fragmente în care ritmul și notele sunt foarte asemănătoare.

Piesa pe care Grande ar fi plagiat-o este „You Need it, I Got it”, ce conține o succesiune de cuvinte similară cu o secvență din „7 rings”.



Mai exact, Ariana Grande repetă în „7 rings” cuvintele „I want it, I got it” într-un stil foarte asemănător cu cel al rapperului care, în cântecul său din 2017 spune sacadat „You need it, I Got it, You Want it, I got it”.



„Literlamente secvența celor 39 de note din „& Rings” este identică cu cele 39 de note din „You Need it, I Got it” (…) Altfel spus, ritmul, amplasarea notelor și cea a cuvintelor este identică”, se arată în documentul obținut de Variety.

Avocatul rapperului a afirmat că a prezentat compoziția mai multor executivi din industria muzicii, inclusiv producătorului Tommy Brown, cu care colaborează Ariana Grande.

Sursă foto: Profimedia, Hepta, Instagram

