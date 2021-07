Loredana Groza a împlinit 51 de ani în iunie 2021. Dintre acești 51 de ani de viață, 35 i-a dedicat muzicii. Artista și-a început cariera la Onești, iar albumul său de debut, Bună seara, iubito, a fost lansat în 1988. Piesa cu același nume rămâne una din cele mai cunoscute melodii ale ei.

Are sau nu Loredana Groza operații estetice? „Nu sunt împotriva lor”

„Pentru mine, scena este spațiul în care pot să mă transform și să mă duc într-un alter ego. Devin Loredana-artista, cea care poate să depășească orice timiditate sau trac. Simt că acolo sunt o luptătoare, o gladiatoare aruncată în ring.

Timiditatea este ceva cu care unii se nasc și de care încearcă toată viața să se vindece. Pentru mine, scena este un loc în care mă vindec de toate aceste inerții pe care le creează mintea”, mărturisea cântăreața anul trecut, pentru Adevărul.

De-a lungul trecerii anilor, despre Loredana s-a speculat că ar fi apelat la o serie de intervenții estetice pe care nu vrea să le recunoască. Recent, solista a făcut mai multe declarații referitoare la aspectul ei fizic.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a declarat solista la Antena Stars.

Loredana Groza: „Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor”

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți. Nimeni nu e perfect. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea.

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine.

Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică. Trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta”, mai spunea Loredana în urmă cu ceva timp, pentru revista VIVA!.

