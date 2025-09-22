Antena 1, reclamată la CNA pentru „Asia Express”. Au fost difuzate imagini considerate jignitoare la adresa comunității LGBTQ+

Comunitatea LGBTQ+ a făcut reclamație la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva postului Antena 1 după difuzarea unor imagini în timpul emisiunii „Asia Express”. În unul dintre episoadele difuzate recent, persoane transgender au fost prezentate într-un mod considerat a fi jignitor.

Antena 1, reclamată la CNA pentru „Asia Express”

În timpul unei ediții recente a emisiunii „Asia Express”, concurenții au primit sarcina de a sprijini trei tinere transgender într-o transformare stilizată, asemănătoare unui concurs de frumusețea. Echipele au fost nevoite să se ocupe de ținuta, dar și look-ul acestora pentru ca participantele să fie pregătite pentru o prezentare finală.

Problemele au apărut după ce identitatea tinerelor a fost dezvăluită, când unii concurenți au ales să se exprime într-un mod perceput drept umilitor și lipsit de respect.

Conform AcceptRomânia, replicile concurenților, care au fost difuzate pe post, au întărit stereotipuri negative și au contribuit la o imagine denigratoare asupra comunității transgender.

Producătorii au ales să păstreze comentariile la montajul final, episodul fiind difuzat și la ore de maximă audiență.

„Nu vom tolera ridiculizarea și vulnerabilizarea comunității noastre în numele audienței și vom continua să condamnăm public mediatizarea discursului instigator la ură în numele audienței! Vom depune sesizare la CNA în urma difuzării emisiunii Asia Express de către postul de televiziune Antena 1, care încalcă cu bună știință normele ce impun garantarea unui climat echilibrat și lipsit de discriminare în programele de televiziune. Comunitate, mulțumim că ne semnalezi aceste derapaje!”, a transmis organizația Acceptromânia.

Situații asemănătoare și în sezoanele precedente

Nu este pentru prima dată când „Asia Express” ajunge pe buzele criticilor din cauza unor situații asemănătoare. Pe parcursul sezoanelor precedente, telespectatorii au semnalat că, în diferite contexte”, concurenții au folosit termeni jignitori pentru a descrie persoanele queer întâlnite pe drumul lor.

Nici atunci replicile nu au fost tpiate la montaj.

Potrivit legislației audiovizuale, posturile de televiziune au obligația de a respecta demnitatea umană și de a nu promova discursuri care pot genera ură pe criterii de orientare sexuală sau identitate de gen.

Sursă foto: Facebook

