Anne Heche a suferit răni grave la cap în urma accidentului de mașină și nu se așteaptă ca ea să supraviețuiască, a transmis un reprezentant al actriței.

Anne Heche a ajuns în stare critică la spital vineri, 5 august, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un imobil. Din cauza impactului, autovehiculul a luat foc, iar actrița a suferit răni grave. Aceasta a fost internată în secția ATI, în comă, cu arsuri grave. Medicii au fost nevoiți să o conecteze la un aparat de ventilație mecanică din cauza afecțiunilor severe la plămâni.

Într-o declarație publicată joi seara, 11 august, un reprezentant al actriţei a spus pentru TMZ că „din păcate, din cauza accidentului său, Anne Heche a suferit o leziune anoxică severă cerebrală şi rămâne în comă, în stare critică. Nu se aşteaptă ca ea să supravieţuiască”.

Acesta a mai dezvăluit că actrița și-a exprimat de mult timp dorința de a-și dona organele, iar acum medicii încearcă să determine dacă unele dintre acestea sunt viabile.

Anne avea o inimă uriaşă şi i-a atins pe toţi cei pe care i-a întâlnit cu spiritul ei generos. Mai mult decât talentul ei extraordinar, ea a dăruit bunătate. Va fi amintită pentru onestitatea ei curajoasă şi foarte dor pentru lumina ei, a mai transmis acesta.

Anne Heche a devenit cunoscută la finalul anilor ’90 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres. De-a lungul carierei de actriță, aceasta s-a remarcat în filme precum „Donnie Brasco (1997), „I Know What You Did Last Summer” (1997), „Six Days Seven Nights” (1998). A apărut, de asemenea, în serialele TV cum ar fi: „Ally McBeal”, „Everwood”, „Men in Trees” şi „The Michael J. Fox Show”, „Gracie’s Choice” şi „Vanished”.

