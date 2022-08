Cătălin Scărlătescu, de nerecunoscut după întoarcerea de la „America Express”. Cât de mult a slăbit juratul de la „Chefi la cuțite”

Chef Cătălin Scărlătescu (50 de ani) s-a întors de la filmările pentru America Express și i-a uimit pe toți cu felul în care arată acum. Juratul de la “Chefi la cuțite” a participat la show-ul de supraviețuire cu iubita lui, actrița Doina Teodoru, iar întreaga experiență a fost una cu totul unică pentru ei.

Chef Scărlătescu a slăbit enorm în timpul filmărilor pentru cel mai dur reality show de aventură și a postat pe pagina sa de Instagram un clip în care s-a îmbrăcat cu hainele purtate în primăvară și care acum i-ar rămas mari. În clipul postat de Scărlătescu se vede clar cum costumul de bucătar pe care-l poartă când gătește îi este larg, cu cel puțin 2 măsuri mai mare.

”Asta e bluza cu care am filmat în primăvară. Efectul America Express ăsta e”, a spus Cătălin Scărlătescu pe Instagram.

În ultimii trei ani, după o slăbire spectaculoasă de peste 50 de kilograme, chef Scărlătescu a reușit să se mențină la o greutate constantă prin reducerea cantității de mâncare. Îndrăgitul bucătar este de părere că micșorarea porțiilor de mâncare este cea mai bună metodă de menținere a greutății.

Nu am ținut mari diete, doar mi-am închis robinetul la mâncare. Dacă înainte mâncam un kilogram, acum mănânc 150 de grame, de orice, doar am diminuat cantitatea. Atunci m-am oprit la 95 de kilograme, dar mă lua amețeala pe stradă, nu știu, eram prea subțire, mă bătea vântul. Acum am vreo 102-103 kg și stau bine, stau la greutatea asta de 3 ani – a recunoscut Scărlătescu, acum câteva luni.