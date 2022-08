Trucurile alimentare ale Andreei Esca. Ce mănâncă dacă trebuie să slăbească rapid

Andreea Esca (49 de ani) este mereu atentă la felul în care arată. Prezentatoarea buletinului de știri de la Pro TV nu se numără printre celebritățile care apelează la operații estetice pentru un look de invidiat, dar are un stil de viață sănătos și așa reușește să se mențină într-o formă cât mai bună. Cu toate acestea se mai întâmplă, uneori, să acumuleze kilograme nedorite. Când o face, Andreea Esca are un plan alimentar bine pus la punct care o ajute să dea jos rapid și sigur surplusul de greutate.

Vedeta de la Pro TV povestea în urmă cu ceva timp că a reușit să dea jos șase kilograme, folosindu-se de câteva trucuri alimentare, fără a ține un regim strict și anost. Secretul, spune Andreea Esca, constă în disocierea alimentelor.

Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel. Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa – a dezvăluit Andreea Esca, pentru click.ro.

Vedeta de televiziune spune că nu obișnuiește să consume dulciuri, dar nu poate renunța la pâine, care este alimentul ei favorit.

Cred că e bine a mânca mai puțin. Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri.

Foto – Facebook