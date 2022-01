Andreea Ibacka (36 de ani) a devenit mamă pentru a doua oară pe 5 octombrie 2021. Actrița și soțul ei, prezentatorul TV Cabral (44 de ani), au doi copii, o fiică, Namiko, în vârstă de 3 ani și un fiu, Tiago, în vârstă de 3 luni și jumătate. Din primul mariaj cu modelul și prezentatoarea TV Luana Mitran (54 de ani), moderatorul emisiunii „Ce spun românii” mai are o fiică, Inoke, în vârstă de 18 ani.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre viața cu doi copii: „De trei luni și jumătate nu dormim”

Intrată virtual în emisiunea „Xtra Night Show”, Andreea a vorbit, printre multe altele, și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mama a doi copii.

„Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic, deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile, și va fi foarte ușor. Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko, iar noi de trei luni și jumătate nu dormim”, a declarat actrița.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea”, a completat.

Întrebată cum l-a primit Namiko pe Tiago, Andreea a mai spus: „Genial! Nici dacă-i impuneam noi să o facă într-un fel, nu o făcea mai bine decât s-a întâmplat. Fără niciun fel de gelozii. În continuare există acest risc, noi încercăm, pe cât ne pricepem, să-l limităm. Este foarte atașată de el. La fiecare minut vine să-l îmbrățișeze și să-l pupe”.

Andreea și Cabral au aniversat 10 ani de mariaj pe 1 iunie 2021. Perechea a întâmpinat și dificultăți pe parcursul trecerii acestor ani. Cuplul s-a cunoscut în anul 2008, pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de țigan”. „Cabral s-a îndrăgostit ca un adolescent și era fermecat de ea. Nu mai avea ochi pentru altcineva”, povesteau surse din preajma cuplului la scurt timp după începutul relației lor.

La Antena Stars, în vara anului 2021, Andreea declara în glumă: „Mi-a mâncat tinerețile. M-a cunoscut de mică, da. (…) Au fost cu de toate acești 10 ani. Noi, de cele mai multe ori, facem haz de necaz și lăsăm să se vadă partea amuzantă a lucrurilor”.

„Dar asta nu înseamnă că nu am avut perioade dificile inclusiv în cuplu, dar și firești, administrative. Este foarte important să găsești un partener în care să ai un sprijin real și care să te înțeleagă din toate punctele de vedere. Asta încercăm noi să facem unul cu celălalt”, a încheiat atunci.

Foto: Instagram