Actorul și prezentatorul TV Cabral Ibacka (43 de ani) a cunoscut-o pe soția lui, actrița Andreea Ibacka (35 de ani), pe platourile de filmare ale telenovelei Inimă de țigan.

În prezent, Cabral moderează emisiunea Ce spun Românii?, difuzată de Pro TV, în timp ce Andreea tocmai a încheiat filmările unui nou serial TV, Adela. Producția va fi difuzată de Antena 1 începând cu data de 15 ianuarie.

Ce joburi a avut Cabral Ibacka înainte de intra în televiziune?

Deși acum este recunoscut pentru talentul și carisma sa, drumul lui Cabral către succes nu a fost unul rapid. „Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieții la mare.

Am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte. Când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moț, m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat și pe șantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinților mei”, a povestit Cabral Ibacka pe blogul personal.

La sfârșitul anului 2018, Andreea a dat naștere primului ei copil, o fiică, Namiko (2 ani). Micuța este primul copil al cuplului și al doilea al prezentatorului TV. Acesta mai are o fiică, Inoke (18 ani), din primul mariaj cu modelul și prezentatoarea TV Luana Mitran (52 de ani).

Namiko a împlinit 2 ani pe 4 decembrie. „Acum 2 ani am devenit mama unui unicorn. De atunci nu-mi încap în piele de fericire. La mulți ani, copilul meu bun! Să fii fericită o viață întreagă!”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Ce semnificație are numele micuței?

„Alegerea unui prenume pentru fetița noastră a adus multă presiune pe umerii noștri de părinți.

Și cu toate că am simțit de la începutul sarcinii cât de important este să-i găsim un nume care s-o definească până la adânci bătrâneți (drept dovadă am și demarat căutările devreme), am ajuns s-o cunoaștem (9 luni mai târziu) și s-o strigăm fetița.

Sau Petunia, pe numele de cod. (…) Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta. Namiko, copilul valurilor, un nume de origine japoneză.

Copilul nostru iubit care, deloc întâmplător, a iubit apa de la prima atingere. Un nume rar întâlnit pe meleagurile noastre, ce s-ar putea să te surprindă în primă instanță. Asta înainte să te cucerească, așa cum a făcut și cu noi”, a explicat Andreea Ibacka, pe blogul personal.

Foto: Instagram

