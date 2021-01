Andreea Bănică, despre problemele de sănătate pe care le are după cele două nașteri: „La fiecare 6 luni merg la control”

Andreea Bănică a fost mereu și rămâne una dinte cele mai sexy vedete din showbiz-ul românesc. La cei 42 de ani pe care îi are, artista se menține într-o formă fizică de invidiat printr-un regim de strict de hrană și exerciții fizice. Andreea Bănică se consultă mereu cu medici specialiști în dietă și nutriție și nu face acest lucru doar din rațiuni pur estetice, pentru a-și menține silueta, ci și pentru că, din păcate, se confruntă de ani buni de zile cu probleme hormonale.

Cântăreața a povestit recent în mediul online că, de mai bine de cinci ani, recurge la anumite tratamente pentru problemele hormonale care au început să apară după prima naștere.

„După cele două nașteri, de fapt, după prima naștere, corpul meu a luat-o puțin razna. Am întâmpinat niște probleme hormonale. După asta am încercat să descopăr problemele, iau tratament de atunci, de vreo 5-6 ani de zile. Ulterior l-am făcut pe Noah, a fost un noroc. Ideea e că am început să am un regim de viață sănătos. Văzând pe corpul meu că organismul meu nu mai răspunde atât de ușor la orice fel de mâncare și că se depune imediat pe umeri, pe brațe, pe abdomen, iar eu întotdeauna am avut mâinile subțiri, și că începusem să am niște dereglări foarte mari hormonale am luat atitudine, am fost la doctor, mi s-a prescris tratament, de atunci sunt pe tratament. La fiecare 6 luni merg la control. Nu este ușor”, a explicat vedeta, într-un InstaStory.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Vedeta a mai explicat că în momentul de față este foarte atentă la modul în care se hrănește.

Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O găsești AICI

„De vreo 5-6 ani de zile sunt atentă la ceea ce mănânc, la ce bag în gură. Clar, se vede pe corpul meu. Nu mai pot să mănânc orice. Dacă fac exces 2-3 zile după aceea tot eu trag și am de suferit și muncesc foarte mult pentru asta. (…) Regimul meu de viață e bazat pe un calcul de calorii”, a mai spus Andreea.

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, au împreună o fată, Sofia (10 ani) și un băiat, Noah (3 ani).

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro