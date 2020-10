Andreea Bălan și Bianca Drăgușanu, criticate dur de Iulia Albu din cauza ținutelor vestimentare

În cadrul rubricii „Marțea Neagră cu Iulia Albu” a emisiunii „La Măruță”, reacția Iuliei Albu a fost una extrem de dură atunci când a văzut fotografiile în care Andreea Bălan și Bianca Drăgușanu erau îmbrăcate în haine de blană.

„Sunt trei vedete de talie mare și foarte mare care poartă blană naturală, într-un context în care mi se pare lipsit de orice fel de bun gust și bun simț să faci asta. Aceste animale nu sunt împușcate în sălbăticie ci sunt crescute în niște ferme, în niște condiții foarte urâte. Sunt electrocutate, jupuite de vii, mă rog.

Bănuiesc că pentru unele persoane merită să încaseze câteva sute de euro pentru a promova așa ceva. Pentru că eu cred că această rubrică e mai mult decât o rubrică în care comentăm cum se îmbracă oamenii, mă consider o persoană care face mai mult decât modă în România, consider că pot să trag un semnal de alarmă”, a spus Iulia Albu.

„Persoanele care fac asta în România, din punctul meu de vedere, nu merită denumirea de influenceri”, a mai adăugat ea, potrivit cancan.ro.

Iulia Albu recunoaște că a purtat și ea articole vestimentare cu blană naturală

Totodată, Iulia Albu, care s-a arătat împotriva sacrificării animalelor pentru prelucrarea blănurilor și a recomandat înlocuirea lor cu blană sintetică, a recunoscut faptul că și ea a purtat astfel de articole vestimentare. Fashion editorul și-a amintit că a purtat o haină de blană naturală produsă de o firmă renumită, însă blana era tunsă de la oi și niciun animal nu a avut de suferit. De asemenea, la un eveniment a purtat o capă din blană naturală de vulpe, primită cadou de la Mihai Albu, fostul său soț.

„Eu nu doresc să fiu ipocrită. Am purtat o singură dată. A fost o blană pe care mi-a cumpărat-o fostul meu soț și pe care a insistat să o port la un eveniment. Am purtat-o singură dată și după care am aruncat-o la gunoi. Asta a fost”, a mărturisit Iulia Albu.

