Andreea Bălan rupe tăcerea după ce a fost surprinsă de paparazzi cu Jador: „Avem foarte multă treabă împreună” / Video

Andreea Bălan s-a adresat zvonurilor potrivit cărora ar avea o relație cu Jador. Invitată în emisiunea Xtra Night Show, artista a negat că ar avea vreo relație cu acesta.

Zilele trecute, în presă au apărut mai multe imagini în care părea că Andreea Bălan și Jador s-ar săruta. Dar cântăreața a negat vehement orice relație personală cu celebrul cântăreț.

Andreea Bălan, despre Jador: „Suntem doar colegi”

Andreea a vorbit în emisiunea lui Dan Capatos despre presupusa relație amoroasă cu Jador. Artista a explicat că relația lor este una strict profesională și că în prezent este singură.

„Eu sunt singură, nu am mai afișat nicio relație de aproape doi ani de zile. Și nici nu am mai făcut declarații legate de viața mea personală, dacă sunt sau nu sunt cu cineva și atunci, fiind văzută în club s-a speculat că aș fi, săptămâna trecută, cu un coleg din trust, cu Cătălin (Cazacu). Acum că sunt cu colegul meu, fratele meu, Jador”, a spus cântăreața la XNS.

De asemenea, Andreea a precizat că ea și Jador se află acum implicați în mai multe proiecte comune.

„Eu și Jador suntem colegi, lucrăm împreună și urmează să mai lansăm o piesă împreună. NU sunt un cuplu cu nimeni. Nici cu Cazacu, nici cu Jador. Eu și Jador suntem la același impresar, Cătălin Rotaru este impresarul nostru, și avem foarte multe proiecte împreună și concerte. Pe 16 mai suntem în Belgia și apoi pe 10 iunie suntem în Iași, așa că avem foarte multă treabă împreună, urmează să mai scoatem și o piesă împreună; lucrăm în studio”, a povestit cântăreața.

Cât despre faptul că s-au îmbrățișat, Andreea a spus: „Voi îl știți cum e exuberant așa, tot timpul îmbrățișează pe oricine. Și eu fac la fel”.

Artista își ține viața personală departe de ochii curioșilor

Andreea Bălan a decis să își păstreze relațiile personale cât mai departe de ochii curioșilor.

„Sunt discretă cu viața mea personală, nu mai comentez. Chiar și când o să fiu cu cineva nu o să vin să-mi mai expun viața personală și să mai discut despre acest subiect. Pentru că s-a discutat foarte mult viața mea personală, mi-au înșirat foarte mulți, de-a lungul timpului cu care poate nu am avut nicio treabă, ca și acum de alftfel, se interpretează aiurea. Și mai bine îmi țin viața privată”, a afirmat Andreea Bălan.

„Mi se pare că am muncit foarte mult și acum că în sfârșit am o situație, o stabilitate, profit. Ies mult. Îmi împart viața între fetițele mele, carieră, și vinerea sau sâmbăta, când nu am concert, ies. Le fac băiță fetițelor, le culc și apoi ies”, a mai spus artista, care se bucură din plin de tot ceea ce îi oferă viața în acest moment.

Artista a explicat că este liberă să facă ceea ce își dorește fără să fie nevoită să dea explicații pentru viața ei.

„Singura mea responsabilitate în momentul de față sunt fetițele și mama mea. Eu am grijă de trei suflete și de casă și asta e singura mea responsabilitate. În rest, nu mă interesează ce crede lumea, nu mă interesează de judecată. Până la urmă toți suntem oameni, toți suntem egali la nivel de suflete și fiecare face ce își dorește și cum dorește”, a subliniat Andreea.

