Andreea Bălan dezvăluie culisele colaborării cu Jador: „Există o chimie între noi” / Exclusiv

La început de primăvară, Andreea Bălan a acceptat provocarea FRESH by UNICA și a făcut dezvăluiri uluitoare. Concurenta de la „America Express” a vorbit despre colaborarea inedită cu nimeni altul decât Jador. Artista are încredere că fanii vor fi receptivi și că va face echipă bună cu interpretul de manele.

Andreea Bălan este cunoscută în întreaga țară pentru piesele sale pop, dar și pentru aparițiile sale televizate. Mereu în atenția reflectoarelor, artista a trecut prin o mulțime de schimbări care au menținut-o în top, dar acum vrea să facă marea schimbare.

Andreea Bălan, colaborare inedită cu Jador

După ani buni în care a cântat muzică pop, artista a decis că 2023 este anul marii schimbări. Jurata de la „Te cunosc de undeva” și-a înregistrat deja prima piesă cu Jador și susține faptul că manelele sunt piese care transmis gânduri pozitive. Așadar, fanii săi vor avea parte de o Andreea Bălan așa cum n-au mai auzit-o până acum!

„E o muzică veselă și oamenii, probabil, vor să asculte versuri pozitive, să se simtă bine și de aceea cred că și funcționează. De multe ori, în pop, cântăm poate piese triste, fiecare artist încercând să-și pună sufletul pe tavă, ceea ce am făcut și eu cu piesa „Uită-mă”, „Sens unic”, cu multe piese care spuneau poveștile mele. În schimb, în zona asta, în manele, majoritatea pieselor sunt vesele și atunci, oamenii vor, ascultă ca să se simtă bine și să se distreze la petreceri”, a spus Andreea Bălan, în exclusivitate, la FRESH by UNICA, despre colaborarea cu Jador.

Cine a venit cu ideea colaborării

De Revelion, Andreea Bălan s-a întâlnit cu Jador la o emisiune, moment în care artistul și-a exprimat admirația. Văzând cât de bine se înțeleg, concurenta de la „America Express” a venit cu ideea de a face o piesă împreună. Trei luni mai târziu, piesa este scrisă și videoclipul este deja filma și pus pe Youtube. Mai mult de atât, jurata de la „Te cunosc de undeva” a văzut o chimie clară între ea și cântăreț pe care o vor observa și fanii.

Curajoasă din fire, artista nu se teme de reacția fanilor. Consideră că reinventarea este firească în procesul unui creator și nu vede un motiv pentru care cei care o admiră să privească, cu ochi răi, colaborarea.

„Pe genul lui, el este un artist extrem de iubit și respectat. Pe partea mea, la fel și eu. Atunci, fuziunea asta este neașteptată, foarte frumoasă. Videoclipul este foarte sexy. Există așa o chimie între noi și mi-a venit ideea de Revelion, când ne-am întâlnit la o emisiune. Am făcut un TikTok, la vremea respectivă, împreună. Mi-a zis că mă admiră de mulți ani și atunci, am zis «De ce nu? Ia să încerc și altceva». La un moment dat, trebuie să te reinventezi, să faci tot felul de chestii. Într-o carieră de 20 și de ani, trebuie să faci tot timpul chestii și să colaborezi, iar eu m-am reinventat de multe ori”, a spus artista la FRESH by UNICA.

„A venit momentul să fac lucrul ăsta. Am schimbat și impresarul”

Se pare că anul 2023 vine cu schimbări neașteptate pentru Andreea Bălan. Artista nu doar că va cânta muzică de petrecere, ci și a decis să-și schimbe impresarul.

„Cred că a venit momentul să fac lucru ăsta. Am schimbat și impresarul. Cătălin Rotaru este impresarul meu și am început să am foarte multe concerte anul acesta. Anul trecut am fost și plecată în „America Express”, așa că este un an foarte, foarte bun pentru mine”, a adăugat vedeta de la Antena 1.

După mai bine de 20 de ani în domeniul muzical, artista nu regretă faptul că a ales acest drum și le acordă sfaturi tinerilor muzicieni. Concurenta de la „America Express” susține că este extrem de important să te reinventezi, să nu renunți și să nu te atașezi sentimental de piesele tale.

