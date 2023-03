Andreea Bălan, accident dureros la „America Express”: „Eram toată maro bombon!”

În cadrul ediției „America Express” difuzată pe data de 12 martie la Antena 1, Andreea Bălan a suferit un accident dureros. Cântăreața încerca, alături de Andreea Antonescu, să adune totumo, dar se pare că proba din episodul 33 le-a dat bătăi de cap. Membrele trupei André au trecut prin provocări dificile pentru a putea ajunge în marea finală a emisiunii.

Cele patru echipe rămase în competiție au trecut prin noi provocări pentru a pune mâna pe marele premiu de 30.000 de euro pus la bătaie de Antena 1. Drumul Aurului a pus vedetele în ipostaze neașteptate, dar și greu de depășit. La un moment dat, Andreea Antonescu și Andreea Bălan mai avea de strâns 10 totumo, iar partea blondă a trupei André a decis să se urce în copac.

„Până la destinație mai aveam de adunat 10 totumo pe care trebuie să le pictăm”, spunea Andreea Antonescu, chiar înainte ca partenera sa să sufere un accident.

Andreea Bălan s-a accidentat în Drumul Aurului

Cântăreața s-a decis să-și lase colega să o ajute pentru a putea urca în copac. Problema a fost că în timp ce încerca să ajungă la plantele pe care trebuia să le picteze, a căzut. Vedeta-a accidentat într-un mod dureros.

„Nu merge, Andreea! Nu mă ridici”, a spus artista, după accident.

Întrebată ce s-a întâmplat, jurata de la „Te cunosc de undeva” a mărturisit că problema a pornit de la felul în care și-a pus piciorul.

„Am pus piciorul, iar în loc să mă duc în sus, m-am dus în spate”, a adăugat vedeta de la Antena 1.

După ce a văzut că prietena ei s-a accidentat, Andreea Antonescu a luat decizia de a se urca în copac pentru a reuși să treacă peste probă.

Jumătatea blondă a trupei André, plină de noroi în timpul unei probe

O altă probă din episodul 33 a fost cea a căratului de lut. Cele două cântărețe au traversat un râu cu barca și au întâmpinat o serie de dificultăți. Poate printre cele mai grele momente prin care au trecut a fost cel în care și-au dat seama că au fost duse de curenți în direcția greșită. Când credeau că totul se va termina cu bine, Andreea Bălan a vărsat găleata cu noroi pe ea, din greșeală.

„Mi-a căzut găleata! M-a și stropit. Am pus din nou noroiul în găleată, am luat-o în brațe și am plecat”, a spus blondina.

După ce a reușit să ajungă, din nou, la barcă, artista s-a stropit cu noroi pe față și în păr.

„Tot noroiul era numai pe fața ei!”, a adăugat Andreea Antonescu.

„Eram toată maro bombon!”, a completat Andreea Băla în timpul probei difuzate pe Antena 1.

Sursă foto: Antena 1