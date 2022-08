Andreea Bălan, revedere emoționantă cu fiicele Ella și Clara, după întoarcerea de la filmările pentru „America Express”

Timp de 2 luni, Andreea Bălan (38 de ani) s-a aflat în America Latină, la filmările sezonului 5 „Asia Express”, devenit „America Express”. Aceasta a fost cea mai lungă perioadă pe care solista a petrecut-o departe de fiicele ei, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (3 ani).

Artista a fost așteptată la aeroport de câțiva prieteni, cu un tort roz, timp în care mama ei, Valeria, și fiicele sale, Ella și Clara, o așteptau acasă.

„Am ajuns acasă, după o foarte lungă perioadă, și am emoții. Dacă era zi, veneau fetele și mama la aeroport, dar cum este 4 dimineața, au venit doar prieteni. Bagajele vor veni mâine”, a mai spus.

„Am venit fără bagaje. Fiecare avea câte trei bagaje, dar ni le-au pierdut, ne-am întors cu niște sacoșe din Amsterdam. Am luat jucării din Amsterdam. A fost frumos, dar greu, foarte greu. Toate limitele ni le-am depășit. Când o să vedeți emisiunea o să fiți șocați și mândri și o să râdeți”, a declarat Andreea pe YouTube.

„A fost foarte bine să nu am telefon, contrar gândurilor mele de dinainte de plecare. A fost foarte bine să nu mai fiu stresată cu postările și cu ce am de făcut. Am avut foarte mult timp de gândire și de introspecție. Această experiență m-a schimbat profund, fundamental”, a completat.