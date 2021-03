EXCLUSIV! Cum reușesc Andra și Cătălin Măruță să mențină scânteile relației: „Credeți că cinele noastre erau romantice?”

Cei doi au împreună doi copii minunați, Eva și David. Într-un interviu exclusiv pentru revista Unica de martie, pe a cărei copertă și apare, Andra ne-a povestit despre cum reușesc ea și Cătălin să păstreze scânteile relației proaspete.

„E mult spus «scântei», dar suntem conștienți de faptul că trebuie să investim timp și în relația noastră, să stăm și singuri, să ne arătăm sentimentele”, spune Andra. „Nu aș da rețete pentru fericire, chiar nu sunt în măsură după un an de stat în casă cu soțul și cu copiii! Credeți că cinele noastre erau romantice? (râde)”.

Andra a mai subliniat că un element deosebit de important în relația cu Cătălin este comunicarea. „Din fericire, amândoi am fost mereu atenți la sentimentele celuilalt, am avut grijă ca dragostea fiecăruia să fie înțeleasă, simțită, să nu apară conflicte din cauza unor mesaje prost înțelese”, recunoaște ea. „Cred că, în unele cupluri, cei doi se îndepărtează unul de celălalt pentru că, deși se iubesc, uită să se uite cu atenție: cum se simte celălalt? De ce are nevoie? Simte că îl iubesc sau nu își dă seama pentru că muncesc prea mult sau nu facem destule lucruri împreună?”

