Anamaria Prodan (48 de ani) și-ar fi dorit să devină mamă pentru a patra oară însă, pe cale biologică, nu mai poate. Impresara a dezvăluit că, dacă fiicele sale nu se vor grăbi să o facă bunică, „probabil” va înfia un copil.

Din primul mariaj cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu, Anamaria are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani). Alături de Laurențiu Reghecampf (45 de ani), Anamaria mai are un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior (13 de ani).

Anamaria Prodan nu mai poate deveni mamă pe cale biologică. „Aș fi vrut”

„Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am. Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am ascultat sfatul, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut”, a spus Anamaria Prodan recent.

„Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.red.: un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele (n.red.: Rebecca și Sarah, fiicele ei, să devină mame), o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumos gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet”, a mai spus.

În anul 2013, impresara a pierdut o sarcină. „Puteam să mai am încă un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a șasea. A fost pur și simplu o întrerupere de sarcină, așa, spontană. Am considerat că întotdeauna Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și pentru familia mea. Și cred că ceva acolo nu a funcționat și decât să fi născut un copil care ar fi avut probleme. Probabil că este mai bine că s-a întâmplat așa”, mărturisea Anamaria la vremea aceea.

Impresara a născut toți cei trei copii prin operație de cezariană. „În mod normal, una sau două operații de cezariană nu prezintă niciun risc semnificativ pentru mamă sau pentru copil. Dar, odată ce femeile încep să aibă trei sau mai multe cezariene, apare un risc semnificativ pentru complicații”, a declarat Dr. Marra Francis, pentru Parents.com.

Anamaria și soțul ei s-au separat după un mariaj de 13 ani. Laurențiu a fost cel care a depus actele de divorț, în prezent formând un cuplu cu altcineva.

„Când am văzut cu cine avem de-a face (n.red.: cu cine formează Laurențiu un cuplu) am spus: «Din momentul acesta nu mai are ce căuta lângă noi, decât ca tatăl lui Laurențiu Junior». Greșelile lui Laurențiu au fost explicate de toți prietenii comuni, vreo 200, dar umilința nu poate merge la infinit”, a declarat Anamaria în emisiunea „La Măruță”.

„Mi s-a cerut de către soț să renunț la numele Reghecampf pentru că așa are niște reguli. Mă interesează? Mă interesează ca eu și copiii mei să rămânem la fel. Dintotdeauna am fost Anamaria Prodan, așa rămân. (…) Eu nu mă simt trădată, mă simt super trădată, și copiii la fel. (…) Un bărbat demn nu are voie nici să permită cuiva, oricine ar fi, să-l facă să facă așa ceva în fața copiilor”, a continuat.

„Eu cred că până în ziua în care acest divorț era încheiat, trebuia să avem o decență extraordinară”, a mai spus. „Eu sunt omul care nu regretă nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș mai căsători cu Laurențiu Reghecampf, dar cu cel pe care eu l-am cunoscut. Ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi îmi este străin și mie. (…) Nu-l cunosc pe omul de astăzi”, a completat.

Foto: Instagram