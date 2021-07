Anamaria Prodan, despre infidelitățile lui Reghecampf: "Îi iau apărarea. Orice om poate greși..."

Păreau că trăiesc povestea de dragoste ideală, dar iată că în spatele imaginii de cuplu perfect se ascund multe probleme. Anamaria Prodan (48 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) sunt, de câteva săptămâni, în atenția presei mondene, după ce au apărut diverse zvonuri că ar divorța.

Mai întâi Reghecampf ar fi adus primul vorba despre o pposibilă despărțire, apoi și-a retras declarațiile și Anamaria Prodan a afirmat că nu este nicidecum cazul unui divorț, relația dintre ea și Laurențiu fiind una închegată și fără probleme.

Recent, Anamaria Prodan a revenit cu noi detalii legate de viața personală, spunând că deși nu este dispusă să divorțeze, situația dintre ea și Reghecampf nu este tocmai roz.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Îmi doresc tare mult să existe dovezi în acest sens (n.r. – legate de faptul că Reghe ar fi înșelat-o). Am mai rugat și alți prieteni care mi-au spus asta să mă ajute cu dovezi. În momentul în care voi avea așa ceva, promit că voi veni în fața voastră și voi spune că eu, Anamaria Prodan, am trăit în minciună timp de 16 ani, eu, Anamaria Prodan, nu am avut suficientă inteligență încât să-mi dau seama că Reghe nu este ceea ce noi divinizăm”, a dezvăluit impresara, potrivit playsport.ro.

Mai mult, Prodan a recunoscut că au existat câteva episode de infidelitate, dar vrea ca lucrurile să se redreseze și căsnicia cu Laurențiu să continue.

„Eu cred cu tărie că toată această perioadă este una trecătoare și că tot ceea ce se se întâmplă acum a fost pus la dospit. Și a crescut, a crescut… Numai că pe mine nu mă doboară nimic. Am auzit, bineînțeles, am și eu urechi. Dar experiența și dragostea pentru soțul meu m-au învățat că atunci când vine furtuna de nisip, trebuie să închid ochii ca nu cumva să-mi intre nisip în ochi. Furtuna trece, nisipul se așază și uite așa nimic nu mă afectează. (…) Atunci când ești suficient de puternic încât să ai capacitatea să ierți, atunci ești unic, greu de găsit și de egalat”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Gsp.ro.

Impresara a adăugat că este dispusă să-și ierte soțul pentru că știe ce fel de om este.

“Îi iau apărarea pentru că eu știu ce fel de om este soțul meu și cred că orice om poate greși, dar orice bărbat trebuie să aibă coloană vertebrală, demnitate. Orice bărbat poate pleca de acasă din curiozitate, din frustrare, din neputință, din neîncredere în propria persoană. Toate adunate te fac să iei decizii greșite, să reacționezi nepotrivit pe moment. Dar cred cu tărie că te mai și trezești la un moment dat, iar când te trezești, îți dai seama că ai făcut ceva cumplit și îți ceri iertare. Iar eu cred că dacă a făcut tot ceea ce aud că a făcut, atunci, cu siguranță va veni, va recunoaște că a greșit, își va ține familia în brațe și o va face și mai puternică decât până acum”, a mai spus Anamaria Prodan.

Foto – Facebook