Anamaria Prodan (48 de ani) neagă că ea și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) vor divorța. În iunie 2021, Laurențiu spunea, însă, pentru Fanatik.ro: „Da, e adevărat, divorțăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut.

Vă rog să înțelegeți că este vorba despre viața noastră privată, despre copiii noștri și vă rog să ne respectați decizia. Vă mulțumesc!”. Ulterior, acesta și-a modificat declarația.

„Da, nu știu nimic despre ce a apărut în presă. Nici nu vreau să comentez pe marginea acestui subiect. Nu sunt în zonă, nu sunt în țară. Nu știu ce să vă spun pe marginea acestor informații.

De fapt, nu doresc să vorbesc momentan. Nu vă supărați, dar chiar nu e cazul să vorbesc în presă despre viața mea personală”, a mai spus Laurențiu Reghecampf, pentru Playsport.ro.

Anamaria Prodan, detalii noi despre relația cu Laurențiu Reghecampf

Recent, Anamaria a oferit noi detalii despre relația ei și a antrenorului. „Anamaria Prodan n-o să divorțeze. Nu am spus că nu am bărbat de lăsat? Este matrița bărbatului perfect. Soțul meu este la muncă, în momentul ăsta, nici măcar nu e în România.

Ne mai și certăm, că nu suntem din porțelan. Eu sunt mai vulcanică”, a declarat impresara la ieșirea de la DNA, unde a fost audiată ca martor în dosarul în care sunt cercetați acționarii clubului de fotbal Rapid.

Întrebată cine i-ar putea despărți pe ea și pe Laurențiu, Anamaria a completat: „Soarta. El este soarele familiei, este ceva unic”. Tot recent, antrenorul ar fi fost surprins în Delta Dunării în compania unor tinere.

Despre acest lucru, Anamaria a mai spus: „Domnișoarele care sunt de genul ăsta au anumite poziții, în general, sub masă. Alte femei stau la masă. Dacă eu mă pretez să mă duc să bat orice domnișoară siliconată, nesiliconată, înseamnă că eu am decăzut. E foarte greu, dacă trăiești o viață sub masă, să vrei să stai dintr-odată la masă”.

Perechea a aniversat 13 ani de mariaj pe 14 iunie 2021. Cuplul are împreună un fiu, Laurențiu sau Reghe Junior, în vârstă de 12 ani. Deși se cunoșteau încă din copilărie și mai formaseră un cuplu în trecut, Anamaria și Laurențiu au redevenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii lor parteneri de viață.

Între anii 1998 și 2007, Anamaria a fost căsătorită cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. Din mariajul cu acesta, impresara are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

Din 1994 până în 2008, Laurențiu a fost căsătorit cu Mariana Boldea, acum Pfeiffer. Din mariajul cu aceasta, antrenorul de fotbal are un fiu, Luca (19 ani). Luca, Mariana și actualul ei partener de viață locuiesc acum în Germania.

Foto: Instagram