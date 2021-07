Speak și Ștefania, luați în vizor de poliția din New York. Ce s-a întâmplat cu cei doi

Speak și Ștefania sunt în America de mai bine de o săptămână și se confruntă cu fel de fel de peripeții. Dacă în urmă cu câteva zile, cei doi se lăudau cu reușita Ștefaniei de a apărea pe un panou publicitar uriaș în Time Square, New York, promovându-și magazinul online cu costume de baie, acum au dezvăluit că era cât pe ce să fie arestați.

Se pare că pentru Speak și Ștefania problemele au apărut chair din clipa în care au pus piciorul pe pământ american, la vamă. Oamenii legii au devenit suspicioși în legătură cu actele lor și au decis să-i interogheze cu privire la motivul venirii în SUA.

Speak a povestit în mediul online ce s-a întâmplat când au ajuns acolo.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Ajunsesem, trebuia să ne luăm bagajele, eram la vamă și ăla de acolo mi-a zis să închid portița aia de dă la ghișeu și să pun zăvorul. Și după mi-a zis să mergem în birou că vor colegii lui să vorbească cu noi. Când am auzit de birou, gata, am zis că nu e bine. Și mergem într-o sală de așteptare, mică, 5 m pe 5 m, unde erau toți dubioșii. Și, după, ne-au băgat în birou separat să vorbim. Cu cătușe, cu tot… După ce m-au băgat pe mine, la vreo 2 minute, a venit o fată și a luat-o și pe Ștefania. Atunci recunosc că m-am speriat, nu mi s-a mai întâmplat asta, de 1000 de ori am mai intrat”, a povestit Speak într-o înregistrare video, postată pe pagina de Youtube a Ștefaniei.

Artisul a continuat apoi, dezvăluind ce i-au spus oamenii legii în birou.

„Mi-au zis că figurez ca cetățean american, deși eu nu sunt. Am plecat din America de mult și n-am mai venit și vor să vadă care e treaba. M-au întrebat de ce ne-am luat un singur bilet și i-am zis că ne-am luat dus-întors, iar după au început întrebările: câți bani am în buzunar, am zis că n-am deloc cash, doar carduri. Cică trebuie să am și cash, așa că am zis că o să scot. Și altele”, a completat Speak, după cele întâmplate.

Speak și Ștefania formează un cuplu de patru ani. Cei doi artiști s-au cunoscut printr-un prieten comun în 2017. În primăvara anului 2020 s-au logodit în timp ce se aflau la filmările show-ului „Asia Express: Drumul Comorilor”.

Foto – Facebook