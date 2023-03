Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România. Pare să aibă tot ce își dorește, cu un soț iubitor și trei copii minunați, însă viața nu a fost întotdeauna bună cu ea. Părinții ei au divorțat pe când era doar un copil, iar relația cu tatăl parcă s-a evaporat.

Invitată în podcastul „Te ascult” al Ilincăi Vandici, Alina a povestit că a suferit foarte tare din cauza absenței tatălui din viața ei, însă a reușit să își vindece rănile prin uitare și detașare.

Alina Pușcaș, rănită de absența tatălui în viața ei

Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri despre viața ei personală în timpul podcastului Ilincăi Vandici. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că a suferit foarte mult din cauza faptului că tatăl ei nu s-a implicat în creșterea ei. Mai mult, acesta și-a refăcut viața după divorț și a mai avut un copil.

Alina a povestit cum ea a încercat, o perioadă, să șină legătura cu tatăl ei, însă acesta nu a făcut niciun efort pentru a avea o relație frumoasă cu fiica sa.

„Părinții mei au fost divorțați. Tatăl meu a murit între timp, acum vreo 4 ani. Eram în filmările de la „Fructul oprit” când a murit. Și știu că a fost acolo un moment în care nu prea puteam să merg la înmormântare, așa că a trebuit să merg la priveghi. Eu nu aveam practic o relație cu tatăl meu. Poate să mă fi sunat el pe mine de vreo 2-3 ori în viață. În rest ori sunam eu, ori mergeam eu la el. Partea bună era că bunicii din partea tatăl lui meu și sora tatălui meu îmi erau cei mai apropiați. Și eu mergeam în fiecare vacanță de vară la bunicii mei”, a povestit Alina Pușcaș.

„Le înregistram pe toate ca pe niște supărări”

Tatăl ei, Marcel Pușcaș, s-a recăsătorit și a mai avut o fată. Deși se înțelegea bine cu sora ei, prezentatoarea a precizat că era oarecum geloasă pe aceasta pentru că beneficia de atenția și iubirea tatălui lor.

„Eu îl întâlneam acolo când veneam. Plus că eu am o soră din partea lui. El s-a recăsătorit și am o soră, Alexandra, cu care eu mă înțelegeam foarte bine când eram copii. Amândouă stăteam în vacanță acolo. Dar cam asta era relația noastră. Și atunci cumva a fost o frustare. Eu vedeam lucrurile cu totul altfel: ziceam eu nu am nimic și ea are totul (sora mea). Și atunci cu sufletul de copil le înregistram pe toate ca pe niște supărări, lovituri urâte”, a explicat Alina Pușcaș.

Cum a trecut Alina Pușcaș peste comportamentul rece al tatălui

Copil fiind, Alina Pușcaș s-a simțit dată la o parte de tatăl ei și cu greu a reușit să treacă peste comportamentul acestuia.

„Și atunci, eu cumva m-am îmbărbătat singură. Până la urmă asta e. Ce să fac? Să-l oblig să mă sune? Să se manifeste mai mult ca tată? Pentru mine efectiv a fost frustrant până când mi-am dat seama că trebuie să mă îndepărtez, să devin rece, să devin străin. Să nu mă mai intereseze pentru că mi-am dat seama că mă interesa degeaba”, a mărturisit vedeta.

Ajunsă la priveghiul tatălui său, Alina spune că a fost uimită să vadă cât de mulți oameni au venit să își ia la revedere de la cel care i-a dat viață. Mai ales în condițiile în care el a fost mai multe inexistent în viața ei.

„Atunci când am fost la priveghi nu am fost atât de afectată. Pentru că deja trecusem prin procesul ăla de răcire. Îmi părea rău de el, evident, că până la urmă era suflet de om, a lăsat ceva în urma lui. El era cadru militar și la priveghi au fost undeva la 300 de oameni. Și el era extrem de popular. Ca să vezi cum era balanța. Era atât de popular cu oameni care îl apreciau, care îl iubeau și la mine nu prea exista în viața mea. Și atunci a fost o chestie ciudată. M-a afectat tot la modul negativ”, a dezvăluit Alina Pușcaș.

Părinții Alinei Pușcaș au divorțat când ea avea 3 ani

Marcel Pușcaș și Lucia Lazăr au divorțat la trei ani după ce au devenit părinți. Deși el a fost cel care și-a dorit foarte mult să aibă un copil, relația cu fiica lui a fost aproape inexistentă.

„El a fost cel care și-a dorit foarte mult un copil, dar s-au despărțit părinții când eu aveam 3 ani. Ei doi nu se înțelegeau nici măcar după ce s-au despărțit. Și atunci relațiile nu erau dintre cele mai fericite sau optimiste. Și acum din poziția mea de părinte îmi dau seama cât de mult contează viitorul copilului prin prisma relației pe care o au cei doi părinți, că sunt împreună sau despărțiți, nu contează. Eu m-am răcit și îndepărtat de el atât de mult tocmai pentru că mi se părea că nu primesc nimic în schimb”, a precizat Alina Pușcaș.

„Eu nu am ce să iert”

Astfel, prezentatoarea a mărturisit că din cauza comportamentului tatălui ei și-a dorit foarte mult să aibă alături un soț care să o protejeze și să o iubească.

„Și doar când îmi spunea cineva: „tatăl tău te-a iubit foarte mult” efectiv stăteam și mă uitam și am zis: „pe bune? În ce context? Cum s-a manifestat?” Că doar așa că îți manifești în cămăruța ta de acasă și îți spui tu ție, cum ajunge la mine? Și aici intervine întrebarea cum ierți? Eu nu am ce să iert. Ce să iert? Că nu a fost prezent”, a continuat Alina Pușcaș.

„Așa că am simțit nevoia mai departe în viața mea să am o persoană care să mă super protejeze, ceea ce nu e rău. În momentul în care simți protecția partenerului te relaxezi foarte tare și poți să tratezi orice cu totul altfel”, a mai spus prezentatoarea.

