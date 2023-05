Alexia, artista de 20 ani care a cucerit radiourile: „Îmi doresc să pot ajuta oamenii prin muzica mea” / Exclusiv

Alexia are 20 ani și a reușit deja să cucerească lumea cu piesa sa, „Interstelar”, care se aude pe toate posturile de radio din România. Pasionată de mică de muzică, aceasta nu s-ar vedea făcând altceva în viață și speră să reușească să transmită cât mai multe prin versurile pieselor ei.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru UNICA.ro, Alexia ne-a povestit de unde a pornit pasiunea ei pentru muzică, cui îi datorează succesul înregistrat în ultima perioadă, dar și care a fost cea mai mare dezamăgire pe care a avut-o până acum. Nu în ultimul rând, artista le-a dat un sfat celor care își doresc să ajungă pe culmile succesului.

Alexia, tânăra care a cucerit posturile de radio cu „Interstelar”

Pentru cei care încă nu te cunosc: cine este Alexia? Care este povestea ta de viață?

ALEXIA are 20 de ani, vine din orașul viorilor, din Reghin mai exact, și a visat dintotdeauna să facă muzică. E un om foarte norocos, pentru că e înconjurată zilnic de oameni de la care are ce învăța și care o susțin, dar și pentru că face zi de zi ceea ce iubește. Îmi place să cred despre mine că sunt un om simplu, natural, dar care respiră prin muzică.

De unde a pornit pasiunea ta pentru muzică?

Dintotdeauna a fost prezentă muzica în viața și casa mea. Încă de când eram mică visam aceleași lucruri la care visez și astăzi… să ajung la sufletele oamenilor prin ceea ce am de spus prin muzică, să îmi aud vocea la radio și să cânt pe cele mai mari scene. Mi-aș dori să las ceva în urmă și să am identitatea mea ca artist.

Îți imaginai că vei ajunge să ai o piesă atât de cunoscută și difuzată pe posturile de radio? Cum ai reacționat când ai auzit „Interstelar” pentru prima dată la radio?

Sinceră să fiu, mi-am dorit asta atât de tare, încât știam și simțeam că se va întâmpla la un moment dat, doar că nu știam când și cu ce piese. De fiecare dată simt același lucru, foarte greu de descris, atunci când mă aud la radio. „Interstelar” este o stare, nu doar o piesă și asta am simțit când am înregistrat-o în studio. Cu toate acestea a fost probabil piesa de la care am pornit cu nicio așteptare, dar speram să trezească starea pe care mi-a transmis-o și mie – una pozitivă, deschisă și cea a unui final fericit.

„Îmi doresc să pot ajuta oamenii prin muzica mea”

Care este cel mai mare vis al tău?

Să ajung fix acolo unde mi-am promis dintotdeauna că o să ajung. În inimile oamenilor, cântând pe cele mai mari scene ale țării și de ce nu, ale lumii. Îmi doresc să pot ajuta oamenii prin muzica mea, să se regăsească și să simtă ceva mereu, pentru că muzica nu poate exista dacă nu există emoție.

Care este cea mai mare dezamăgire pe care ai avut-o până acum în acest domeniu?

Real, nu îmi amintesc să fi fost profund dezamăgită de vreo situație anume, dar au fost momente în care mi-am fabricat niște tipare sau idealuri, așteptări despre oameni, situații sau chiar piese care nu au fost chiar pe măsura așteptărilor, dar am învățat multe din treaba asta. Am avut momente de descurajare, dar m-am recalibrat repede. Cred că cea mai sănătoasă și prolifică gândire este atunci când faci ceva cu drag și din suflet, dar nu mai urmărești niște standarde impuse de societate și îți spui doar: „Go with the flow!”

Alexia, despre munca din spatele succesului

Ce calități crezi că trebuie să aibă un tânăr pentru a atinge culmile succesului?

Nu știu dacă sunt cea mai în măsură persoană care să dea un sfat în acest sens, pentru că și eu la rândul meu sunt la început, dar cred și știu un lucru important, și anume că nu este important să fii doar o voce bună, ci mult mai mult de atât. E nevoie de multă muncă, seriozitate, ambiție, actorie – până la urmă ne lovim de niște situații în care jucăm un personaj sau ne inducem o anumită stare pentru a reuși să transmitem un mesaj. Dar cred că cel mai important ar fi să știi direcția pe care o vrei de la tine, să știi cum te poziționezi, cui te adresezi și care e planul tău cu tine. Fii real și natural… cu asta nu ai cum să dai greș!

Cui se adresează piesele tale și ce ai vrea să transmiți prin ele?

Mereu am încercat să vin cu piese și în special versuri/texte care să zică ceva real, dar oarecum într-o notă de maturitate, probabil una prea mare comparativ cu vârsta pe care o aveam atunci când am lansat prima piesă. Cred că piesele mele se adresează unui public cu o categorie de vârstă nu foarte precisă. Primesc aproape săptămânal filmulețe pe Instagram și Facebook cu copii care îmi cântă piesele, dar și cu un public ceva mai matur. Îmi place să cred că muzica mea se adresează tuturor, unei categorii de public mare.

Când vine vorba de recunoștință, către cine se îndreptă primul tău gând?

ATOM! Echipa cu care lucrez și care crede în mine și în potențialul meu, încă dinainte de a lansa prima piesă. Am spus asta mereu, este foarte important să ai voce, să cânți și să fii talentat, dar e în zadar dacă nu te descoperă nimeni, cu atât mai mult nu cine trebuie. E important să ai lângă tine niște oameni smart, foarte bine ancorați în realitate, care să știe ce au de făcut cu tine, dar mai ales care să aibă răbdare și încredere că vei reuși. Mă consider un om foarte norocos și privilegiat să fiu aici.

Alexia, de la concerte imaginare pe marile scene

Întotdeauna ți-ai dorit să faci muzică sau când erai mai mică visai la o altă carieră?

Mereu voiam să fac ceea ce fac acum, și anume să fiu artist. Când eram mică, așteptam să râmân singură acasă ca să mă pot urca în patul din dormitorul părinților mei, să iau telecomanda în mână, să fur căștile de la telefonul tatei și să îmi susțin concertul imaginar cu mii de oameni. Făceam asta aproape zilnic. Nu mă văd vreodată făcând altceva.

Te-a schimbat în vreun fel succesul înregistrat?

Cred că pentru fiecare dintre noi cuvântul „success” are o însemnătate diferită. Pentru mine succesul e fiecare zi petrecută cântând, lucrând cu echipa de la ATOM, succesul e fiecare piesă lansată, fiecare mesaj frumos de la oameni. Nu știu dacă ăsta poate fi numit success, dar orice reușită nu face nimic mai mult decât să mă motiveze și să îmi dea un boost de determinare.

Ce sfat le-ai da adolescenților care vor să facă muzică și să devină, la rândul lor, cunoscuți?

Fiți naturali și nu încercați să păreți niciodată altfel decât sunteți sau ați putea fi. Muncă, dragoste și pasiune pentru ceea ce faceți, pentru că se simte. Fiecare dintre noi este unic, iar asta ne face frumoși și speciali.

