Adriana Simionescu, primele declarații despre noul iubit, după ce s-a spus că s-a logodit în secret: „Ne place liniștea, iar ce oamenii nu știu, nu pot distruge”

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, confirmă oficial că este într-o relație. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste, însă neagă zvonurile despre o logodnă secretă.

Adriana Simionescu, primele declarații despre noul iubit

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, radiază de fericire! Artista a confirmat că trăiește o poveste de dragoste alături de un nou partener, după ce a încheiat capitolul căsniciei cu fostul soț în 2024. Într-o declarație sinceră pe TikTok, Adriana a vorbit deschis despre relația sa actuală și a dezmințit speculațiile legate de o posibilă logodnă.

„Da, este adevărat, sunt într-o relație, sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu ne-am ascuns, dar am ales să ținem relația noastră într-o notă discretă. De ce? Pentru că ne place liniștea, iar ce oamenii nu știu, nu pot distruge”, a spus Adriana Simionescu, citată de Spynews.

Speculațiile despre logodnă, demontate

Zvonurile despre o posibilă logodnă secretă au fost intens vehiculate pe rețelele sociale, însă Adriana a ținut să clarifice situația: „Nu s-a logodit nimeni în secret. Dacă făceam asta, știați toți, pentru că, după cum bine știți și cum s-a văzut, noi nu putem să facem nimic în secret”.

Mai mult, cântăreața a explicat că în familia sa nu există loc pentru evenimente discrete, iar o logodnă ar fi fost sărbătorită cu fast, așa cum este tradiția în familia ei. Declarația sa a închis astfel orice speculație despre un astfel de eveniment.

O nouă etapă după divorț

Adriana Simionescu a trecut printr-o despărțire discretă de Nicu, fostul său soț, cu care s-a căsătorit în vara lui 2024. După doar șase luni, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Într-un interviu acordat anterior, Adriana a explicat că separarea a fost de comun acord și a subliniat că între ei există respect, mai ales că împreună au o fiică, Noa.

„Noi suntem ca o echipă care lucrează pentru Noa. Eu am știut de la început că el nu este din lumea mea, nu este artist. (…) Nu mai este vorba de iubire, este vorba de respect, că este tatăl lui Noa. Decizia a fost luată de comun acord”, a declarat Adriana în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.

Foto: Instagram

