Adriana Bahmuțeanu a amânat nunta cu iubitul. De ce nu se mai căsătorește vara aceasta

Adriana Bahmuțeanu (48 de ani) a amânat nunta cu iubitul american, George Restivan.

Cei doi ar fi trebuit să se căsătorească vara aceasta, în luna iunie, dar planurile lor s-au schimbat. Cuplul a fost prezent săptămâna aceasta la o prezentare de modă a designerului Cătălin Botezatu, prilej cu care Adriana Bhamuțeanu a anunțat că nunta despre care vorbește de câteva luni va fi amânată până în toamnă.

„Problema mare e cu data!”

Se pare că la mijloc este vorba despre o problemă de organizare a marelui eveniment. Jurnalista spune că nu reușește să găsească o data comună pentru toate rudele și toți prietenii lor care sunt “peste tot, în America, în Europa”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Am amânat nunta pentru că nu reușim să-i strângem la un loc pe toți cei pe care dorim să-i invităm. Pe Carmen Harra, pe verișorii mei, verișorii lui. Sunt peste tot, în America, în Europa.

Problema mare e cu data. Am zis că va fi în iunie, dar nu mai facem. Cred că o lăsăm mai pe toamnă! O să vedeți, mai așteptați un pic, lăsați-ne un pic. Nu putem să-i aducem pe toți la aceeași masă, așa că mai stăm un pic, mai respirăm și mai vedem”, a declarant cuplul, pentru click.ro.

Adriana Bahmuțeanu a mai spus că se află într-o perioadă extrem de aglomerată din viața ei. Cât despre relația cu George, jurnalista a explicat că între ei totul este bine și nu au nevoie de acte pentru a-și valida legătura.

„Suntem prinși cu diverse treburi, nu avem timp nici să respirăm, nici să dormim. Copiii sunt ok, noi avem o viață normală. Suntem ca și soț și soție, dar nu avem acte. Așa și, ce?! Pe mine mă țin actele, nu am avut acte?! M-am săturat de ele! La ce mi-au folosit?!”, a mai precizat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut în vara anului 2022, iar după nici două luni de relație s-au logodit la Biserică.

„Mi-a plăcut de ea. Am avut chimia aia instantă. Am stat din prima noapte până la 5 dimineața de vorbă. Am fost căsătorit de două ori. A doua oară, soția a murit când s-a născut băiatul. Au trecut 10 ani deja. A avut preeclampsie. Era din puerto Rico și ne-am întâlnit în Florida. Prin anul 2010 a trebuit să decid dacă mă mut și mama m-a ajutat”, a povestit George, acum câteva luni.

Adriana cât și George au copii din relațiile anterioare. Jurnalista are doi băieți cu fostul soț, Silviu Prigoană, iar George mai are un băiat cu fosta sa parteneră care a decedat la doar trei luni după ce a venit pe lume fiul lor.