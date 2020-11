Actorul Adrian Nartea (38 de ani), protagonistul serialului Vlad, și partenera lui de viață, modelul și make-up artista Alina Ferinceac vor deveni părinți pentru a doua oară.

Cuplul mai are o fetiță, Mara, în vârstă de 3 ani, căreia îi vor oferi o soră. Pentru a doua lor fiică, perechea a ales numele Petra.

Adrian și Alina Nartea, noi detalii despre al doilea copil

În luna februarie a anului acesta, Alina și Adrian au aniversat 10 ani de relație. Recent, invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, cuplul a oferit noi detalii despre sarcină.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

„Nu prea am fost cu pofte. Dacă mi-a fost poftă, de obicei noaptea dormeam. Adevărul este că noaptea mi-a fost cel mai rău. După ora 17:00, gata, începea să-mi fie atât de rău.

Mi-era sete și mi-a venit să vomit până și de la apă. Momentul ăla a fost crunt pentru mine, am început să plâng și i-am zis: «Nu mai pot. Nu mai vreau».”

Întrebați de Adela dacă sarcina a fost una plănuită, actorul a răspuns: „Nu am refuzat ideea, dar nici n-am plănuit. Aveam altele pe cap, sincer, în momentul ăla.

Dar acum, na, cumva s-a întâmplat. E foarte drăguț că s-a întâmplat. Dacă era băiat știam cum îl cheamă, dacă era fată nu știam. (…) Mai încercăm”.

Întrebați apoi de ce le este teamă de această dată, Alina a completat: „La mine e cu răbdarea, clar. La mine o să fie dublu mami și sper să se mai domolească în partea asta mami, mami de 100 de ori. Eu sper doar să am răbdare suficientă. (…)

Mara a dormit mult timp cu noi. Abia la 3 ani am mutat-o din cameră. La 3 ani am înțărcat-o. Clar nu o să mai fim la fel de panicați. De alăptat clar voi alăpta, nu știu dacă la fel de mult.

La cum se simte situația acolo în burtă, am de-a face cu cineva foarte agitat. Domnișoara este mult mai agitată. (…) Am păstrat multe lucruri de la Mara. Am și dat o grămadă din ele. Dar am păstrat ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult.”

După această sarcină, Alina își dorește să revină la muncă mai repede. „Voi naște în martie când deja sezonul virozelor va trece și atunci o să poată merge Mara în continuare la grădiniță și o să pot să am acele ore de liniște, de respiro.”

Foto: Instagram

Citește și:

Kylie Minogue a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după ce a fost diagnosticată cu cancer

Cum s-au cunoscut Sorin Brotnei și soția lui, Ramona? Tânăra credea că artistul era fotograf

Ce bine se înțeleg Jorge și Alina Laufer, fosta lui soție. Familiile celor doi, reunite pentru aniversarea fiicei lor

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro