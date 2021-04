Actrița Mena Suvari (42 de ani) și soțul ei, Michael Hope, au devenit părinți pentru prima oară. Proaspeții părinți au confirmat atât sexul bebelușului, cât și numele acestuia. „Atât bebelușul, cât și mama sunt foarte bine”, a declarat un reprezentat de-al perechii pentru People.

Actrița Mena Suvari a devenit mamă pentru prima oară la 42 de ani

Perechea s-a căsătorit în anul 2018, într-o ceremonie intimă. Mena a dezvăluit că ea și soțul ei și-au propus să devină părinți la începutul anului 2020, ceea ce a costat-o emoțional mai mult decât și-ar fi imaginat.

„Te aștepți să se întâmple și nouă nu ni s-a întâmplat”, a explicat. „Am ajuns într-un punct în care m-am simțit copleșită și foarte stresată.” La 41 de ani, Mena a mărturisit în glumă că s-a simțit „cu un picior în groapă și hai să fie cu noroc”.

„Era ceva ce ne doream amândoi, însă m-am oprit din a calcula în urmă cu câteva luni. M-am retras și am renunțat. Atunci s-a întâmplat.” Actrița a aflat că era însărcinată în iulie 2020. Tot atunci a aflat și că va avea un fiu. „Întotdeauna am avut atitudinea asta nerăbdătoare de a-l cunoaște.

Vreau să aflu de unde vine, cine este, ce mă poate învăța. Vreau să ofer tot ce am și să încerc să comunic atât de mult cât îmi este posibil. Să fiu cu adevărat prezentă.” Pe fiul lor, Mena și Michael l-au numit Alexander Hope.

Actrița și Michael s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei I’ll Be Home for Christmas. Bărbatul făcea parte din departamentul artistic al producției. Despre nuntă, actrița a dezvăluit pentru Us Weekly:

„A fost intimă. A fost frumoasă. Am avut alături cei mai apropiați prieteni. A fost plină de semnificații. După toți acești ani, după toate urcușurile și coborâșurile, este foarte plăcut să fii stabil, în special în acest moment al vieții mele”.

Tot atunci, întrebată dacă își dorește să devină mamă, Mena a mai spus: „Poate”. „Mai am câțiva ani. Vom vedea”, a completat.

