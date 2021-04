Actorul Joseph Siravo a murit la vârsta de 66 de ani, după o îndelungată luptă cu cancerul, informează Agerpres. Bărbatul era cunoscut pentru interpretarea tatălui mafiot al lui Tony Soprano în serialul de succes „The Sopranos”.

Actorul Joseph Siravo din „The Sopranos” a murit

„Joe era un actor excelent, un tip minunat și i se va simți lipsa”, a scris Michael Imperioli, actorul care l-a jucat pe Christopher Moltisanti în același serial, în mediul online. Un alt actor din distribuție, Steven Van Zandt, care a jucat rolul lui Silvio Dante, a transmis „cele mai profunde condoleanțe” familiei îndoliate.

Rolul lui Siravo în calitate de patriarh al familiei Soprano va fi interpretat de Jon Bernthal în viitorul prequel la „The Sopranos”, „The Many Saints of Newark”. Născut în Washington, Siravo a jucat și în „Made in Jersey”, „For Life”, „Motherless Brooklyn” și „The People vs. O. J. Simpson: American Crime Story”.

Pe Broadway și în afara lui, Siravo l-a interpretat pe Gyp DeCarlo în primul turneu național al „Jersey Boys”, a apărut în „Oslo”, o piesă recompensată cu două premii Tony, dar și în „Conversations With My Father”, alături de Tony Shalhoub și Judd Hirsch, și în musicalul „The Light In the Piazza”, la rândul său câștigător al mai multor premii Tony.

Foto: Profimediaimages.ro

