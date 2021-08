Actorul Ed Asner, câștigător a șapte premii Grammy, a murit

Ed Asner, actorul cunoscut mai ales pentru rolul Lou Grant din „The Mary Tyler Moore Show”, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.

Ed Asner, câștigător a șapte premii Grammy, a murit pe 29 august, în locuința sa din Los Angeles, California, înconjurat de familie, potrivit BBC.

„Cuvintele nu pot exprima tristețea pe care o simțim. Noapte bună tată. Te iubim”, au scris cei patru copii ai actorului pe contul de Twitter al acestuia.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.

— Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021