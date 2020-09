A împlinit 36 de ani! 10 lucruri pe care sigur nu le știai despre Prințul Harry

„Nu-mi pot aminti ce am zis exact, dar tot ce îmi amintesc este probabil, știi, regretul că acel apel a fost atât de scurt”, a declarat Harry în documentarul Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, difuzat de HBO.

#4 Avea o fotografie cu actrița Halle Berry în camera de cămin din colegiu:

Camera de cămin a Prințului Harry nu era cu mult diferită oricărei alte camere a … oricărui alt student al Colegiului Eton.

În centrul unei tapițerii așezate pe perete, însă, Prințul avea prinsă o fotografie cu actrița Halle Berry îmbrăcată într-o rochie roșie.

„Ok, Prințule Harry, te văd!”, a scris actrița, pe contul personal de Twitter, după ce a văzut imaginea.

#5 Are doi frați vitregi:

În anul 2005, Prințul Harry și Prințul William au câștigat doi frați vitregi, Tom și Laura, în urma mariajului tatălui lor, Prințul Charles, cu Camilla Parker Bowles.