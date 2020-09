Recent, invitată în platoul emisiunii TV Vorbește Lumea, actrița Maria Dinulescu (39 de ani) a vorbit despre cum a decurs perioada de izolare pentru ea.

„A fost un an foarte foarte bun. Întâi am plecat cu mama în Maroc în ianuarie, în vacanță, cu măști. (…) Eram foarte precaută. Știam ce se întâmpla în China. Apoi ne-am întors în țară”, a mărturisit actrița.

Actrița Maria Dinulescu, surprinsă de pandemie la mii de kilometri de casă: „Mi-a fost frică”

„Între timp am primit un proiect în America. În șase zile am zburat la New York. Am fost așteptată la aeroport de unul dintre producători, care era din Wuhan. (…)

După aceea, producătorii mei au fost toți de origine chineză. Am mers în Los Angeles, am pregătit proiectul. După aceea am zburat în Nashville să vizitez o prietenă foarte bună. (…)

Apoi am revenit în New York. Pandemia pe care o cunoaștem cu toții acum m-a prins în New York. În Europa era foarte rău. În Italia. N-am zburat, mi-a fost frică.

Am spus că mai stau o săptămână să văd ce se întâmplă cu cei care vin din Italia în România. (…) Într-un final, începusem să visez foarte frumos noaptea.

Am avut o singură situație în viața mea când mi s-a întâmplat asta. Când l-am pierdut pe tatăl meu. Sufeream foarte mult în viața reală. Și noaptea îl visam și era foarte frumos.

Asta îmi arăta că sunt de fapt într-o depresie. Și acum, la New York, am avut același sentiment după mulți ani de zile. Am zis că trebuie să mă întorc acasă. (…)

M-am întors cu ultimul zbor, neștiind că este ultimul zbor. Am plătit 1.600 de dolari la final de martie.”

Maria Dinulescu și-a construit o casă pe timp de pandemie

„Am zis că e momentul perfect să vând casa. 9 camere, o persoană singură ce să facă cu atâta? Demult voiam să o vând.

Am pus anunțul azi, a doua zi au venit doi cumpărători. Într-o săptămână am vândut-o. În trei luni, de atunci și până acum, am construit o casă. De la 0. Am fost foarte activă. Fratele meu este inginer constructor.

Are o experiență de 20 de ani de zile. Am fost directoare de șantier. (…) Este o casă în stil nordic foarte foarte frumoasă. Am făcut-o pentru sufletul meu.”

Cu toate acestea, actrița a mărturisit că a cumpărat un alt teren și că locuința aceasta își dorește să o vândă.

