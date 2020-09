Cum a fost prima zi școală pentru Anca Serea, Giulia Anghelescu și Ileana Badiu

Emoții mari pentru părinții care, la începutul acestei săptămâni, și-au dus copiii la școală.

Ela Crăciun a dezbătut subiectul deschiderii noului an școlar cu vedete cunoscute din showbiz. Anca Serea, Giulia Anghelescu și Ileana Badiu au împărtășit cu Ela Crăciun întâmplările trăite alături de copiii lor în prima zi de școală pe timp de pandemie. Totul s-a întâmplat printr-un live, postat pe pagina de socializare a Elei Crăciun, în cadrul celei de-a treia ediții a seriei Super Mame cu Super Puteri.

Giulia Anghelescu a optat pentru varianta școlii online

„A fost ciudat pentru că noi nu am participat la prima zi de școală. Noi am rămas pe varianta online pentru că avem un bunic care stă cu noi și pe care vrem să îl protejăm pentru că, din păcate, face parte din categoria de risc maxim. De când a început toată această nebunie cu pandemia, noi am încercat pe cât posibil să avem grijă de el, lucru pe care vrem să îl facem și în continuare. Cred că la noi nu a fost atât de mare șocul pentru copii pentru că ei nu au apucat să ajungă în clase și să se vadă cu colegii, dar să nu poată interacționa cu ei. Antonia a fost cu mine astăzi până la școală. Am fost să luăm rechizitele și toate lucrurile de care vom avea nevoie în acest prim semestru. Noi sperăm din suflet să fie doar primul semestru în acest format și să revenim pentru că își doresc și cei mici și mai ales eu, după așa o perioadă plină. A fost o zi ciudată, cu foarte multe emoții contradictorii pentru că nu știu cum să gestionez cel mai bine această perioadă. Îmi doresc să le fie bine și ca ei să socializeze și să se vadă cu prietenii lor. Dar, pe de altă parte, îmi doresc să fim în siguranță nu numai tata, cât și noi”, a povestit Giulia în transmisia live.

Prima zi de școală pentru Ileana Badiu a fost diferită față de alți ani

„Este pentru prima oară când ni se schimbă felul de a ne comporta. Spre exemplu Sasha, până acum, din cauză că se termina vacanța și statul acasă, era destul de trist în prima zi de școală. Iar eu fericită că se duce la școală și învață lucruri și ne eliberăm într-un fel de ceea ce avem de făcut cu el, program continuu în vacanță. De data asta însă, lucrurile au stat exact invers. El era plin de fluturi în stomac și fericit de nu a putut să doarmă azi-noapte de emoție că se revede cu colegii. Eu, în schimb cu un sentiment extrem de nasol, așa cum îl trăiește orice părinte. De incertitudine, de panică. La noi au fost schimbări de ultimă oră, cum probabil li s-a întâmplat și altora. Suntem în Sectorul 3 și dintr-o dată am trecut, de sâmbătă până duminică în scenariul hibrid. Și anume o săptămână învață la școală și o săptămână acasă. Nu eram pregătiți pentru asta. Am comandat flori pe care însă nu am mai putut să le aduc pentru că nu ne-a permis școala. Înțeleg rațiunea de a încerca să protejezi cât se poate de mult, dar uneori lucrurile sunt poate duse în extrem. Mi-e greu să cooperez cu toată situația asta și mi se pare că e o copilărie foarte schimbată față de cum era în anii precedenți”, a declarat Ileana Badiu.

Anca Serea rămâne optimistă chiar dacă vremurile sunt dificile

„E clar că traversăm cu toții o perioadă destul de tulbure, fără precedent. Dar eu încerc să îmi păstrez încă optimismul și să îl transmit și copiilor. Oricum au resimțit lunile martie, aprilie, în care nu prea am ieșit și nu prea au socializat. Au fost destul de posomorâți și afectați. Eu am încercat mereu să le arăt și partea bună, dacă există o parte bună a acestor vremuri pe care le trăim. Ce să spun. Nevoi diferite, etape diferite, clase diferite. Moise a început grădinița, a stat doar vreo 15-20 de minute. Fix când am ajuns acasă cu Adi să ne pregătim micul dejun, mi-a scris educatoarea că trebuie să vin să-l iau pentru că plânge. M-am dus bineînțeles și i-am promis că toată săptămâna voi sta la gard să mă poată vedea. Emoții noi și pentru Ava care a început clasa pregătitoare. Într-un nou colectiv, cu altă doamnă. Clasa a doua și pentru Noah. Avantajul nostru este că am optat și de data asta pentru o școală în sistem privat unde numărul copiilor este mai mic decât cei care merg la stat. Spre exemplu, Sarah merge la o școală de stat unde sunt 38 de elevi în clasă și învață în sistem hibrid. Emoții, griji, azi-noapte nu am avut o noapte prea liniștită, m-am trezit de 4-5 ori. Sper că o să fim sănătoși, că o să reușim să ne adaptăm, să respectăm regulile astea care mi se par acum de bun simț până la urmă și că totul o să treacă cum bine. Și că o să și reușim să învățăm ceva din toată nebunia asta”, a încheiat Anca Serea.

