Un rapper nominalizat la Grammy a fost împușcat mortal

Este vorba despre Nipsey Hussle, care a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap, „Victory Lap”, lansat în 2018.

Incidentul, în care au mai fost rănite două persoane, a avut loc duminică după-amiază, au anunțat reprezentanții Poliției din Los Angeles.

Hussle, care avea 33 de ani, a fost împușcat de mai multe ori în timp ce se afla în fața magazinului de haine pe care îl deținea. Acesta a fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic, fiind nevoiți să pronunțe decesul.

Rapperul, pe numele său adevărat Ermias Asghedom, s-a născut în sudul orașului Los Angeles, iar în adolescență a făcut parte dintr-o bandă de cartier. În timp a devenit pasionat de muzică și tehnologie, astfel că s-a angajat în mai multe demersuri antreprenoriale.

Hussle era implicat în diverse proiecte artistice pentru comunitatea din care făcea parte.

„Am crescut într-o cultură a bandelor. Am avut de-a face cu moartea, cu crime. Era ca şi cum am fi trăit într-o zonă de război, unde oamenii mor în aceste cartiere şi toată lumea este puţin imună la asta. Cred că se numeşte sindrom posttraumatic, lucru care se întâmplă oamenilor ce au fost în război atât de mult timp. Cred că Los Angeles suferă din cauza asta, pentru că nu este un lucru normal, dar, după un timp, ne comportăm ca şi cum ar fi”, declara Nipsey Hussle anul trecut pentru Los Angeles Times.

Imediat după ce a aflat de decesul rapperului, Rihanna a postat un mesaj emoționant pe Twitter.

„Nu are niciun sens! Spiritul meu este zguduit de această veste! Doamne, fie ca spiritul lui să se odihnească în pace și să Le oferi comfort celor dragi lui! Îmi pare atât de rău că acest lucru ți s-a întâmplat ție Nipsey Hussle”, este mesajul artistei, însoțit de câteva imagini cu rapperul.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a

— Rihanna (@rihanna) April 1, 2019