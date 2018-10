Un fost concurent la Eurovision a murit la 30 de ani

Reprezentantul Letoniei la una dintre cele mai importante competiții muzicale, Valters Fridenbergs a cântat alături de Martins Freimanis, sub numele Valters and Kaža, reușind să se claseze pe locul 5 cu piesa „The War Is Not Over”, conform România TV.

Cei doi au mai încercat să participe și la ediția din 2009 a concursului, dar nu au trecut de finala de la Ventspils.



De ce boală suferea fostul concurent la Eurovision

Tânărul a aflat că suferă de o boală gravă în urma unor investigații medicale. Pentru a lupta contra cancerului avea nevoie de un tratament extrem de costisitor, la o clinică din Berlin. Valters a făcut anul trecut un apel prin intermediul social media pentru a strânge banii necesari, iar fanii i-au fost alături, dar nu s-a mai putut face nimic.

Valters Fridenbergs, fostul concurent la Eurovision a murit în capitala Germaniei, chiar înainte de a împlini 31 de ani. El și-ar fi sărbătorit ziua pe 26 octombrie.

Sursă foto: Instagram