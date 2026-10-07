USR, condiție pentru a vota guvernul Luca Niculescu. Dominic Fritz nu vede cu ochi buni un Executiv tehnocrat: „O să arunce lumea cu ouă în ei”

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USR a pus o condiție pentru a vota un guvern condus de Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. Dominic Fritz a explicat ce vrea partidul pe care îl conduce și de ce un cabinet tehnocrat nu este un scenariu plauzibil în contextul actual politic.

Dominic Fritz, condiție pentru ca USR să voteze cabinetul lui Luca Niculescu

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru a prelua funcția de prim-ministru, după consultările de la Cotroceni cu partidele și formațiunile politice.

USR a explicat că are o condiție pentru a susține guvernul condus de acesta și spune că există nevoia unei majorități asumate și coerente.

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Dominic Fritz a vorbit despre cine ar trebui să își asume responsabilitatea pentru deciziile luate la Palatul Victoria și a explicat că USR nu este pregătit să susțină un astfel de guvern.

„Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Și pentru noi, întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, va lua deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține”, a spus Fritz.

„Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern. Pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament. Asta este majoritatea PSD-AUR și nu poate să existe un guvern, pe de o parte, și o majoritate care decide altfel într-o altă parte.

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„E vorba despre cum funcționează democrația noastră. Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care poate să vină cu amendamente. Și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului”, a adăugat el.

Ce spune USR despre un guvern tehnocrat

Dominic Fritz a explicat că nu crede că un cabinet tehnocrat ar fi o soluție pentru România în acest moment. Liderul USR a mai spus că un astfel de cabinet nu ar putea să își pună în aplicare deciziile fără o majoritate clară în Parlament.

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„Și dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat, dacă de fapt Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior? Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziile politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei, și în rest toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament”, a spus Fritz.

Foto: Hepta

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