Sora lui Adrian Năstase a murit. Dana Marina Barb era cu trei ani mai mică decât fostul premier: „A suferit mult în viață”

Adrian Năstase a anunțat, pe blogul personal, că sora lui a murit. Dana Marina Barb era cu trei ani mai mică decât fostul premier.

Sora lui Adrian Năstase, Dana Marina Barb, a murit la 72 de ani

Dana Marina Barb, sora lui Adrian Năstase, a murit la vârsta de 72 de ani. Cel care a făcut anunțul a fost chiar fostul prim ministru al țării. Cei doi au avut o legătură specială.

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături”, a transmis Adrian Năstase, potrivit Libertatea.

Deși era mai mică decât el, Dana a reprezentat o sursă de sprijin și sfaturi în viața fratelui ei mai mare.

„Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin și un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, a mărturisit fostul politician.

„O înmormântăm astăzi cu speranța că Dumnezeu îi va închide rănile și o va odihni!”

În încheierea mesajului său, Năstase și-a exprimat iubirea și recunoștința față de sora lui, precum și speranța că aceasta din urmă și-a găsit liniștea pe care o merita.

„O înmormântăm astăzi cu un gând de suferință și de iubire, cu speranța că Dumnezeu îi va închide rănile și o va odihni!”, a mai scris fostul premier.

Alături de mesaj, Adrian a făcut publice trei fotografii cu valoare sentimentală, una recentă cu el și Dana, una cu ei în copilărie, și alta cu Dana și cu fiica ei, Anda.

„PS: Am adăugat și două poze – una din copilăria noastră și alta cu fiica ei, Anda”, a concluzionat fostul om politic.

