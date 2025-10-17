Sora lui Adrian Năstase a murit. Dana Marina Barb era cu trei ani mai mică decât fostul premier: „A suferit mult în viață”

Dana Marina Barb, sora lui Adrian Năstase, a murit la vârsta de 72 de ani. Cel care a făcut anunțul a fost chiar fostul prim ministru al țării. Cei doi au avut o legătură specială.
„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături”, a transmis Adrian Năstase, potrivit Libertatea.
Deși era mai mică decât el, Dana a reprezentat o sursă de sprijin și sfaturi în viața fratelui ei mai mare.
„Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin și un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, a mărturisit fostul politician.