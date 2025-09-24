Singureni Manor Polo Cup 2025. Începe a doua ediție a primului turneu internațional de polo călare organizat în România

Poloul, considerat de mulți ca fiind sportul regalității, face parte din lista exclusivă de activități pasionante ale elitei mondiale. Începând cu ediția din 2025, Singureni Manor Polo Club din România își face loc în topul mondial alături de competiții prestigioase, precum Queens Cup din UK și St. Moritz Polo World Cup on Snow din Elveția.

Ajuns la a doua ediție, evenimentul va avea loc între 26 și 28 septembrie, la Singureni Manor Equestrian Retreat, un resort inclus în selecția MICHELIN Guide, situat la doar 40 km de București, în inima unei păduri de 700 de hectare de stejari și salcâmi.

Singureni Manor este un loc splendid, situat în mijlocul naturii, la doar o oră distanță de aglomerația Bucureștiului. Estate-ul este renumit pentru organizarea evenimentelor exclusiviste și pentru facilitățile premium, care includ un club de echitație, săli de conferințe, spa și un restaurant de fine dining.

Competiția internațională de polo pe iarbă Singureni Manor Polo Cup va debuta pe 26 septembrie și se anunță a fi un eveniment somptuos și memorabil. Singureni Manor Polo Club urmărește să aducă sportul regalității mai aproape de România, oferind participanților o experiență deosebită de competiție și eleganță.

Poloul este un sport practicat de elita societății și de personalități regale precum Lewis Hamilton, prințul William și Kate Middleton. Competițiile sunt prilejuri pentru socializare și sunt adesea organizate în destinații exclusiviste. În România, Singureni Manor Polo Club va deveni gazda unei astfel de întâlniri prestigioase, aducând sportul și cultura sa mai aproape de publicul românesc.

Calitatea superioară a facilităților și atenția la detalii transformă fiecare vizită la Singureni Manor într-o experiență de neuitat. Timpul petrecut în acest loc emblematic va fi marcat de servicii impecabile și peisaje idilice, începând de la camerele luxoase până la activitățile în natură.

