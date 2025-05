Nicușor Dan și-a dat demisia din funcția de primar al Capitalei. Cine este Stelian Bujduveanu, viceprimarul care preia interimatul

Nicușor Dan și-a dat demisia din funcția de primar general al Capitalei, iar Stelian Bujduveanu a preluat interimatul până la organizarea unor noi alegeri.

Nicușor Dan și-a dat demisia din funcția de primar al Capitalei

Nicușor Dan a invocat vineri, 23 mai, ședința extraordinară a Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței, primarul interimar a fost ales dintre cei doi actuali viceprimari ai Capitalei Stelian Bujduveanu (PNL) și Adrian Vigheciu (PSD).

Demisia lui Nicușor Dan va intra în vigoare luni, 26 mai.

„Iată ca se încheie un mandat. Ce are de făcut Bucureștiul, în opinia mea, este să continue să ia bani europeni, pe termoficare lucrurile sunt în grafic. Principala problemă a Bucureștiului e finanțarea, sper să pot să influențez asta din noua funcție pe care o să o ocup, din 2026. 2025 va fi un an pierdut pentru Primăria Capitalei. Urbanismul este o problemă esențială pentru orașul ăsta. Am toate încrederea în echipa de la direcția de urbanism”, a afirmat Nicușor Dan.

„Vreau să mă implic, în calitate de cetăţean, în dezbaterea pe Planul Urbanistic General. Deci o să ne vedem pe aici. A fost o onoare să lucrăm împreună în toţi aceşti ani. Consilierilor generali din mandatul trecut care nu sunt aici, urările mele de bine. Dumneavoastră, de asemenea. O să rămânem într-un fel împreună”, a spus președintele României în încheierea ședinței CGMB.

Cine este Stelian Bujduveanu

Începând cu 26 mai, în urma voturilor exprimate în ședința pentru desemnarea unui primar interimar CGMB, Stelian Bujduveanu (PNL) a fost votat să îi ia locul lui Nicușor Dan.

Bujduveanu are 35 de ani și a intrat în politică în 2012 ca membru al Partidului Democrat Liberal, iar din 2015, odată cu fuziunea PDL – PNL, a devenit membru al Partidului Național Liberal.

În prezent, el este prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, filiala București, și trezorier al partidului la nivel național.

„Proiectele lui Nicușor Dan trebuie să continue. Acest interimat va fi funcțional. (…) Îi promit președintelui și bucureștenilor că această Primărie nu va ieși de pe traiectoria de astăzi. Vom avea o primărie funcțională. Sper să avem un președinte legitim cât mai rapid”, a declarat Stelian Bujduveanu după ce a fost ales primar interimar al Municipiului București.

Ce avere are Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu deține un teren intravilan de 5330 m2 în localitatea Mihai Viteazu din județul Constanța, cumpărat în 2008. Tot în această localitate declară că deține spații comerciale/de producție de 514 m2.

Potrivit declarației de avere, noul primar interimar al Capitalei deține un apartament de 64,28 m2, alături de soția sa, în București, cumpărat în 2017. De asemenea, are bijuterii în valoare de 30.000 de euro pe care le-a dobândit în perioada 2017-2025.

De asemenea Stelian Bujduveanu are de remabursat un credit scadent în 2047 la Banca Comercial Feroviară, în valoare de 311.000 de lei și spune că a primit o donație de 200.000 lei de la Gheorghe Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a primit în ultimul an salariu total 190.730 de la Primăria Capitalei. Soția a încasat 77.448 ca indemnizație creștere copil. Cei doi au împreună 2 copii.

