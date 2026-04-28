M&M Dental Team, extindere de succes din Constanța la București. Dr. Cristian și Simona Mina: „Punem mare accent pe dialogul cu pacienții noștri”

Cuplul Mina revoluționează stomatologia, extinzând M&M Dental Team din Constanța la București. Inaugurarea clinicii a fost marcată de prezența vedetelor și promite tratamente personalizate pentru confortul pacienților.
Clinica M&M Dental Team din Constanța a ajuns la București
Cu o poveste de succes scrisă în Constanța, clinica M&M Dental Team și-a deschis porțile și în inima Capitalei. Noua locație din One Cotroceni Park promite să îmbine pasiunea pentru excelență medicală cu o viziune managerială modernă. Această extindere este o confirmare a succesului obținut de echipa formată din Dr. Cristian și Simona Mina.
În timp ce Dr. Cristian Mina se dedică chirurgiei și implantologiei dentare, fiind faimos pentru abordarea sa empatică și dialogul deschis cu pacienții, Simona Mina asigură managementul clinicii.
„Rezultatele ne obligă să construim mai departe”, spune Simona, care aduce disciplinei medicale o dimensiune organizațională, transformând viziunea soțului său în realitate.
„Punem mare accent pe dialogul cu pacienții noștri. Este esențial să le câștigăm încrederea și să îi asigurăm că sunt pe mâini sigure”, declară Dr. Cristian Mina, care are o experiență de peste două decenii în domeniul stomatologiei.
Această abordare este susținută cu tărie de partenera sa: „Întreaga noastră activitate este ghidată de dedicarea lui Cristian pentru binele și satisfacția pacienților noștri”.