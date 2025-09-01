Libertatea.ro, cel mai citit site din România în luna august 2025. Grupul Ringier, lider în primele 8 luni ale anului

Libertatea.ro a fost cel mai citit site din România în luna august 2025, cu un total de utilizatori unici de peste 7,3 milioane și 49,5 milioane de afișări.

Libertatea.ro continuă să fie cel mai citit site din România

Pe următoarele locuri, în topul raportat de BRAT, s-au clasat site-urile de știri ale televiziunilor Digi24 și ProTV, urmate de DigiSport și Adevărul.

Noul clasament confirmă și rezultatele din luna iulie 2025, atunci când Libertatea a fost, din nou, numărul unu în topul site-urilor din România.

Grupul Ringier, lider în primele 8 luni ale anului

La nivel de grup, Ringier România își consolidează poziția de lider, clasându-se pe primul loc în topul editorilor și în luna august 2025, conform datelor oficiale furnizate de BRAT/SATI.ro, cu un total de 13,3 milioane de utilizatori unici.

Publicațiile Ringier conduc și în topul de Lifestyle Feminin

Ringier România conduce în topul publicațiilor de Lifestyle Feminin cu Viva!, Unica și Libertatea pentru Femei.

Viva.ro este cea mai urmărită platformă de conținut pentru femei din România, cu o medie de aproximativ 2,1 milioane de utilizatori unici și 10,5 milioane de afișări lunar.



Unica.ro ocupă a doua poziție în categorie, cu o audiență lunară medie de 1,6 milioane de utilizatori unici și generând 7 milioane de afișări.



Libertateapentrufemei.ro completează podiumul, cu o medie de 970.000 de unici și 5,2 milioane de afișări.

Prezența puternică în acest segment este completată de Avantaje.ro (locul 7) și Elle.ro (locul 10), consolidând astfel portofoliul Ringier ca alegerea preferată pentru publicul feminin din mediul online românesc.

Le mulțumim tuturor cititorilor noștri!

