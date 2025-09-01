Libertatea.ro, cel mai citit site din România în luna august 2025. Grupul Ringier, lider în primele 8 luni ale anului

Libertatea.ro a fost cel mai citit site din România în luna august 2025, cu un total de utilizatori unici de peste 7,3 milioane și 49,5 milioane de afișări.
Libertatea.ro continuă să fie cel mai citit site din România
Pe următoarele locuri, în topul raportat de BRAT, s-au clasat site-urile de știri ale televiziunilor Digi24 și ProTV, urmate de DigiSport și Adevărul.
Noul clasament confirmă și rezultatele din luna iulie 2025, atunci când Libertatea a fost, din nou, numărul unu în topul site-urilor din România.
Grupul Ringier, lider în primele 8 luni ale anului
La nivel de grup, Ringier România își consolidează poziția de lider, clasându-se pe primul loc în topul editorilor și în luna august 2025, conform datelor oficiale furnizate de BRAT/SATI.ro, cu un total de 13,3 milioane de utilizatori unici.
Prezența puternică în acest segment este completată de Avantaje.ro (locul 7) și Elle.ro (locul 10), consolidând astfel portofoliul Ringier ca alegerea preferată pentru publicul feminin din mediul online românesc.