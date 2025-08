Judecătoarea Adriana Stoicescu, răspuns acid la acuzațiile lui Tudor Chirilă: „Am un salariu greţos de mare pentru o muncă de nimic”

Judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat dur după ce Tudor Chirilă a afirmat, într-o postare în mediul online, că justiția din România nu a funcționat deloc înainte de înființarea DNA, susținând că încă există lacune în acest sistem și la ora actuală.

Judecătoarea Adriana Stoicescu îi răspunde lui Tudor Chirilă

Judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat dur după ce Tudor Chirilă a adus mai multe acuzații la adresa magistraților și a sistemului judiciar din România. Într-o postare pe Flux24, magistratul îl invită pe artist să îi ocupe locul, afirmând că „poate așa va începe justiția asta să funcționeze”.

„Tudor Chirilă, principalul şi, până acum, singurul consultant al băieţelului cu carneţelul, pe probleme de justiţie. Domnul certat cu cearşafurile, nu vreţi dvs să veniţi în locul meu? Poate aşa va începe justiţia asta să funcţioneze, măcar un pic. Aşa, “neşte” presiuni să ne lege pe toţi, nu faceţi? Până atunci, poate trageţi o fugă până aici, în provincie. Vă aşteaptă un dosar cu vreo 30 de volume de urmărire penală, la care au lucrat poliţişti, nu puţini, procurori vreo 2, iar eu trebuie să dau soluţia. Singură. L-am citit până acum de 2 ori, urmează încă o tură. Pentru că, fiind nu doar coruptă, ci şi proastă, nu înţeleg totul din prima”, a scris judecătoarea, indignată.

În continuare, Adriana Stoicescu arată că, deși ar trebui să se afle în vacanță, va fi tot la birou, unde mai are de studiat 15 apeluri.

„Apoi, mai am deja, pentru 13 august, şedinţa de vară (vacanţă, cum ar veni) vreo 15 apeluri. Toate au cel puţin trei volume, pe care, ce să vezi, trebuie să le citesc. Şi iar să le citesc. Apoi va veni şedinţa din 8 septembrie, cu vreo 20 de apeluri, încă nu ştiu câte volume mă aşteaptă. Deja am fost în şedinţă, cu boxa plină cu traficanţi de droguri şi criminali. Dar, ştiu, sunt îmbuibată şi nesimţită. Am un salariu greţos de mare pentru o muncă de nimic, fără responsabilitate şi fără consecinţe. Doar nişte hârtii plimbate de colo colo”, a continuat ea.

Supărată și indignată de afirmațiile lui Tudor Chirilă, Adriana Stoicescu trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că artiștii se întorc împotriva justiției din România, cerând „sânge de magistrat”.

Vă sunt datoare cu nişte soluţii, eventual cum mi le-ar dicta acoliţii dvs. Desigur, voi fi vinovată pentru prescrierea faptelor în unele dosare, pentru că aşa aţi decis dvs, între două cântări, iar poporul vă ascultă şi vă aplaudă şi vă aprobă. Şi sânge de magistrat doreşte, căci asta-i pohta ce-aţi pohtit. Şi pentru că tot vă e dor de DNA-ul pe rit vechi, de cătuşe şi circ, de mizerii şi minciuni, până la momentul pe care îl visaţi, când se vor întoarce corifeii dreptăţii pe cai albi, voi scrie şi voi scrie şi iar voi scrie, până când, cu un pumn de ţărână, ne veţi închide gura. Şi după aia vă voi bântui. Pentru că adevărul trebuie spus, cu orice risc.

Citește și: De ce nu mai stă Irina Rimes lângă Tudor Chirilă la „Vocea României”: „Era cazul”

Citește și: Tudor Chirilă compară situația lui Ion Iliescu cu cea a României: „E în stare critică, la fel ca România”

Afirmațiile lui Tudor Chirilă

Afirmațiile lui Tudor Chirilă, care au atins-o pe judecătoarea Adriana Stoicescu, au fost făcute în urmă cu o zi, pe contul de Facebook al artistului. Atunci, solistul „Vama” spunea că „tot sistemul ăsta de justiție ne e dator cu niste dosare care sunt răni deschise: dosarul Revoluției, dosarul Mineriadei 13-15 iunie (blocat procedural zeci de ani), dosarul 10 august 2018 care a trebuit sa fie redeschis si care probabil cǎ va dura şi el ani de zile”.

De asemenea, el a făcut referire și la vârsta de pensionare a magistraților, dar și a pensiei speciale pe care o încasează judecătorii.

„Sistemul de justiție nu e revoltat de propria neputință, ridică din umeri și fiecare parte a lui o învinuiește pe alta. Dar se revoltă acest sistem când li se cere acestor magistrați să iasă la pensie o dată cu toată lumea la 65 (nu la 48) de ani și să nu primească mai mult de 70 la sută din salariul net. La aceste privilegii dobândite din vremurile în care în România corupții zburdau foarte liberi (cum de altfel o fac și acum) multor magistrați li se pare revoltător să renunțe. Când România, una dintre cele mai sărace țări din Europa, plătește unele dintre cele mai mari pensii din aceeași Europă raportat la salariul mediu sau la pensia medie vine CSM-ul să ne spună că e un atac la independența magistraților? Care independență? Aia consfințită de abuzurile în justiție ale PSD împotriva cărora noi am ieșit în stradă?”, a continuat Tudor Chirilă.

Citește și: Diana Șoșoacă, spectacol pe ringul de dans, la Școala de vară a partidului. Imaginile au devenit virale

Citește și: Ce spune Mihai Mitoșeru despre nunta cu Alexandra, după șase luni de relație: „Suntem divorțați amândoi”. Iubita prezentatorului a renunțat la viața din Italia pentru el

Mai apoi, artistul a făcut referire la declarațiile șefei CSM: „M-a şocat o afirmație. Vine șefa CSM și ne spune că independența magistraților depinde de cuantumul salariului, respectiv al pensiei. Adică omul nu trebuie să fie tentat ca să fie moral şi etic. Păi ce mai e moral aici? Tu vrei să te faci judecător din pasiune pentru profesie sau (doar) pentru bani? Este onoarea direct proporțională cu salariul? Care e suma pentru care există siguranță si după ce criterii? Ne raportăm la coşul de cumpărături al Franței? Dar stai, că acolo magistrații au pensii mai mici. Extrapolând, ne putem gândi că cinstea se dobândește doar prin venituri consistente? Ce facem cu restul oamenilor cu venituri mici? Mi se pare absurd”.

„Dar chiar și așa, doamna Costache își dă cu afirmația în cap pentru că o trag de mânecă dosarele alea mari, prescrierile în urma cărora statul a fost prejudiciat. Este o chestiune simplă. 65 de ani vârstă de pensionare și maximum 70 la sută din salariul net valoarea pensiei e REZONABIL”, a mai spus Tudor Chirilă.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News