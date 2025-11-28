Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce Libertatea a dezvăluit că și-a falsificat CV-ul. Moșteanu a explicat motivele demisiei sale printr-o postare publicată pe Facebook. Anterior, PSD, AUR și mai mulți colegi din conducerea partidului USR îi ceruseră retragerea.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, și-a anunțat demisia în urma unei anchete Libertatea privind studiile sale. Această decizie vine după ce mai mulți lideri din partidul său au cerut retragerea sa.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni”, a transmis Moșteanu.

Moșteanu a subliniat că, în timpul mandatului său, s-a dedicat întăririi relațiilor cu aliații și accelerării programelor de înzestrare militară. De asemenea, a mulțumit familiei pentru sprijinul oferit și a subliniat importanța menținerii direcției proeuropene a țării. „Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește”, a adăugat el.

Scandalul legat de CV-ul ministrului

Jurnaliștii Libertatea au descoperit că Moșteanu a menționat în primul său CV oficial că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși nu a fost niciodată student acolo. Într-o postare pe Facebook, ministrul a recunoscut greșeala: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.

De asemenea, CV-ul său include studii nefinalizate la Facultatea de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Moșteanu a explicat că a întrerupt studiile pentru a lucra, dar le-a continuat ulterior, finalizându-le în 2015, cu un master în Politică, Filozofie și Economie.

Reacția lui Bolojan

Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24, a comentat scandalul, afirmând că nu se bazează pe CV-uri în evaluarea oamenilor și că încearcă să facă tot ce este mai bine pentru România. „I-am spus lui Moșteanu să țină capul sus”, a declarat premierul.

În concluzie, decizia lui Ionuț Moșteanu de a demisiona reflectă dorința sa de a nu afecta imaginea Armatei Române și de a permite continuarea activității guvernamentale fără distrageri. Acest gest a fost menit să protejeze securitatea națională și să mențină echilibrul politic.

Foto: Libertatea.ro

