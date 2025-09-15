Impact Bucharest 2025. Ce teme vor fi dezbătute la București, în cadrul celui mai important eveniment de business și tehnologie, care o aduce în Capitală și pe Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite

Timp de două zile, pe 17 și 18 septembrie 2025, Capitala devine centrul discuțiilor despre business și tehnologie, cu ocazia Impact Bucharest 2025, eveniment care o aduce, în premieră în România, și pe fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama.

Ce teme vor fi discutate în cadrul Impact Bucharest 2025

Organizatorii evenimentului de la București promit o experiență inspirațională pentru toți participanții, temele centrale ale conferințelor fiind esențiale pentru viitorul societății – echitate, responsabilitate, implicare civică și puterea de a transforma obstacolele în oportunități.

Timp de două zile, pe două scene interactive, publicul va putea urmări sesiuni și dezbateri. O agendă împărțită în 8 secțiuni tematice dedicate celor mai mari oportunități și provocări actuale din economie și societate: Cybersecurity, Green Economy, Digital Future, Startups, Global Economy & Banking, Financial Tech & Digital Commerce, Leadership, Marketing & Digital Consumers și multe altele.

Liderii care inspiră vor fi prezenți pe scena Impact Bucharest 2025

Printre invitații principali ai Impact Bucharest 2025 se numără Michelle Obama, Erin Meyer, Edi Rama și Daniel Dines.

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite și autoare de bestseller-uri, precum și realizatoare de podcast-uri și producătoare de emisiuni TV, conduce în cadrul Obama Foundation inițiativa Girls Opportunity Alliance, care sprijină organizații locale din întreaga lume în lupta pentru accesul fetelor la educație, precum și programul Reach Higher, ce încurajează absolvenții de liceu să-și continue studiile la universități, școli profesionale sau în armată.

Erin Meyer este una dintre cele mai influente voci în domeniul managementului și culturii organizaționale. Profesor la INSEAD, ea are o vastă experiență în consilierea executivilor de top din companii Fortune 500. Împreună cu Reed Hastings, CEO Netflix, Erin Meyer a scris bestsellerul No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention.

Edi Rama este Prim-ministru al Albaniei din 2013 și a condus țara printr-un deceniu de transformare. Este, de asemenea, autor și artist contemporan recunoscut, ale cărui lucrări expresive au fost expuse la nivel internațional.

Daniel Dineș este antreprenor de talie globală, supranumit de revista Forbes „Boss of the Bots”. Este co-fondator, CEO și Executive Chairman al companiei UiPath, lider mondial în automatizare și software AI, listată la Bursa din New York.

Aceștia sunt doar câțiva dintre cei peste 200 de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori care vor urca pe scena Impact Bucharest pentru a-și împărtăși ideile în fața publicului.

2.000 de participanți, din România și din întreaga lume, vin la Impact Bucharest

Pe lângă invitații de marcă ai evenimentului, Impact Bucharest va reuni în Capitală peste 2.000 de participanți din România și din întreaga lume.

„Diversitatea temelor și prezența numeroșilor lideri de opinie au stat la baza succesului Impact în Europa Centrală și de Est. Pe 17-18 septembrie, aceeași formulă de succes va genera Impact la București!”, se arată în comunicatul oficial.

