Horia Tecău, speaker la evenimentul Impact Bucharest, unde participă Michelle Obama: „Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite, să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv”

Pe 17 și 18 septembrie, la Face Convention Center – Romexpo, personalități din întreaga lume vor urca pe scena evenimentului Impact Bucharest, pentru a împărtăși povești care au schimbat destine. Printre acestea, pentru prima oară în România, Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite. Celebrul nostru sportiv Horia Tecău, fost campion de tenis, va fi speaker în cadrul evenimentului de business și tehnologie, iar cu această ocazie el a acordat un interviu exclusiv pentru revista pentru VIVA!

Impact Bucharest, evenimentul de business și tehnologie, care o aduce în Capitală pe Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, pentru prima oară în România

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite și una dintre cele mai influente voci ale lumii contemporane, va urca pe scena Impact Bucharest pentru a împărtăși publicului român povestea sa de viață, lecțiile învățate de-a lungul anilor și viziunea ei asupra leadershipului autentic. Pentru prima dată în România, soția lui Barack Obama, fostul Președinte al Statelor Unite, va scrie istorie la București.

Organizatorii Impact Bucharest promit o experiență inspirațională, care va aduce în prim-plan teme esențiale pentru viitorul societății: echitate, responsabilitate, implicare civică și puterea de a transforma obstacolele în oportunități.

2.000 de participanți, din România și din alte țări europene, vin la Impact Bucharest

Impact Bucharest, cel mai important eveniment de business și tehnologie din Europa de Sud-Est, va avea loc în perioada 17-18 septembrie 2025, la București, și va reuni peste 2.000 de participanți din România și din alte țări europene. Printre temele abordate se numără inovația, digitalizarea, sustenabilitatea, leadershipul și viitorul orașelor.

„Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv”, a povestit marele nostru sportiv, în exclusivitate pentru revista Viva!, cu ocazia evenimentului Impact Bucharest.

Oferă-ne câteva detalii despre discursul tău. Ce te-ai gândit tu că ar trebui să afle oamenii acum, la final de 2025, sau să conștientizeze mai bine, și să le schimbe, poate, viața? Sau viziunea?

Pentru mine, un shortcut pentru această schimbare este pur și simplu să iau un moment de pauză și să traiesc recunoștința. Nu e chiar atât de dificil să fii recunoscător că respiri, că privești soarele și natura, că poți interacționa și crea relații. Recunoștința este recăpătarea conștiinței, de aia se simte bine, instant.

Ce nu dorești să le spui oamenilor în cadrul unui astfel de eveniment? Ce fel de idei, sfaturi, crezi că nu ar fi binevenite, în general, pe topicurile tale de discuție?

Când vorbesc, evit să dau sfaturi, mă împărtășesc pe mine și experiența mea trăită, o parte din călătoria sportivă până în top, atitudini, emoții, relații, dar mai ales conștientizări. Nu am lucruri pe care nu vreau să le spun sau condiționări. Un sfat este primit numai când este cerut în prezență și sinceritate.

Dacă ai da timpul înapoi, ce ți-ar plăcea să-ți fi spus ție un speaker, un coach, la început de carieră?

Adevărul este că primim când suntem pregătiți și fiecare are ritmul lui. Însă, cu ce am rezonat devreme, e că putem să ne creăm realitatea. Pur și simplu nu acceptam un mindset limitat, neîncrezător. Nu știam cum, dar am căutat și am aflat mai târziu.

Ce sacrificii ai făcut în adolescență pentru a urmă drumul performanței? Ai simțit vreodată că pierzi ceva din viața normală a unui tânăr? Ai vreun regret în privința asta?

Niciun regret, îmi plăcea să joc tenis, să călătoresc și începuse să se creeze un vis în mine. Această oportunitate a venit că o sincronicitate aliniată cu visul. Era cel mai bun loc în care se joacă tenis de care știam.

