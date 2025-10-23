Lumea teatrului românesc și internațional este în doliu după dispariția lui Helmut Stürmer, unul dintre cei mai influenți și respectați scenografi ai secolului XX.

Artistul s-a stins din viață pe 21 octombrie 2025, la vârsta de 83 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică de necontestat și o generație întreagă de creatori care i-au urmat exemplul.

O viață dedicată teatrului și artei vizuale

Născut în 1942 la Timișoara, Helmut Stürmer și-a început parcursul artistic ca actor la Teatrul German de Stat din orașul natal. Ulterior, a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice din București, unde a studiat scenografia sub îndrumarea profesorului Paul Bortnovski. Între 1968 și 1977, a fost scenograf la Teatrul de Stat din Sibiu și la Teatrul Bulandra din București, semnând decoruri pentru spectacole memorabile în teatrele din Arad, Cluj, Brașov, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara și București.

Stürmer a colaborat cu regizori de renume precum Dan Pița, Mircea Veroiu, Radu Gabrea și Alexandru Tatos, realizând scenografii pentru cinci filme artistice. De asemenea, a lucrat în teatre prestigioase din Köln, München și Sydney, contribuind la producții internaționale de mare impact.

Un artist care a redefinit spațiul scenic

Pentru Helmut Stürmer, scenografia nu era doar decor, ci o formă de expresie profundă. „Spațiul e cel mai important – nu decorativismul”, spunea el, subliniind viziunea sa inovatoare asupra artei scenice. Această abordare a transformat spectacolele în experiențe vizuale și emoționale complexe, în care decorul devenea parte integrantă din poveste.

Printre cele mai apreciate lucrări ale sale se numără scenografiile pentru spectacolele „Mary Stuart” și „Două loturi” de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, considerate repere ale teatrului românesc contemporan.

Omagiat de colegi și discipoli

Dragoș Buhagiar, președintele UNITER, i-a adus un omagiu emoționant: „Dragul nostru Heti, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat și inspirat, pentru tot ce ne-ai lăsat moștenire și pentru faptul că ne-ai îngăduit în prezența ta. Cuvintele nu pot egala opera pe care ne-ai lăsat-o. Filmele, spectacolele de teatru și de operă la care ai semnat scenografia vor rămâne în memoria colectivă a breslei și a publicului de pretutindeni în lume unde ai lucrat și și-ai pus amprenta.

Cu siguranță, vei rămâne prezent în foarte mulți dintre noi. Ne-ai fost un model artistic și uman, iubirea și dăruirea ta pentru arta scenografică sunt greu de egalat. Îți mulțumesc, îți mulțumim, Heti, pentru iubire. Să te țină Dumnezeu în lumină!”.

Teatrul Național București a transmis condoleanțe familiei și comunității teatrale, subliniind că opera lui Stürmer va continua să inspire și să lumineze scena artistică românească.

„A plecat Helmut Stürmer, un mare scenograf al teatrului european. La TNB îi rămânem profund recunoscători: scenografia spectacolului ‘Mary Stuart’, pe care ne-a lăsat-o ca testament, va continua să poarte semnătura lui – un spațiu de lumină, rigoare și poezie, iar ‘Două loturi’ a rămas cu siguranță un spectacol-reper pentru teatrul românesc, purtând amprenta sa inconfundabilă. (…) Teatrul Național ‘I. L. Caragiale’ București transmite condoleanțe familiei îndurerate și Teatrului românesc pentru greaua pierdere”, a scris TNB, pe pagina oficială de Facebook.

Directorul Teatrului Național ‘Radu Stanca’ din Sibiu, Constantin Chiriac, a transmis, de asemenea, un mesaj emoționant după moartea lșui Stürmer.

„Acum, când ne apropiem de celebrarea celor 18 ani ai ‘Faust’-ului sibian, sufletele noastre se îndreaptă către memoria marelui scenograf Helmut Stürmer, artistul fără a cărei viziune spectacolul lui Silviu Purcărete nu ar fi avut aceeași forță copleșitoare. Helmut Stürmer este un artist care a aparținut și aparține Sibiului, locul în care și-a făcut debutul pe scena Teatrului de Stat în 1968. Prezența sa în Sibiu este atât de consistentă, încât este aproape imposibil de sintetizat în câteva cuvinte. Înainte de ‘Faust’, a colaborat cu Silviu Purcărete pentru spectacolele ‘Pilafuri și parfum de măgar’, ‘Așteptându-l pe Godot’ și, mai ales, pentru ‘Lulu’ – spectacol a cărei geneză i se datorează. De asemenea, a lucrat cu Radu Nica pentru ‘Balul’ și i-au fost dedicate mai multe expoziții în cadrul FITS. Pentru întreaga sa carieră și, în special, pentru dăruirea sa la bogăția lumii teatrale sibiene, a fost recompensat cu o Stea pe Aleea Celebrităților în anul 2021. Drum lin cu lumină, dragul nostru Heti! Îți suntem recunoscători pentru talentul și devotamentul cu care ne-ai făcut părtași la frumusețea și miracolul Teatrului”

