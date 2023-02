E indicat să stăm sub tocul ușii la cutremur? Ce spun specialiștii

E indicat să stăm sub tocul ușii la cutremur? Cutremurele din ultima perioadă ne-au făcut să ne punem multe semne de întrebare. Am început să ne temem, să proiectăm casa în gând, să analizăm care ar fi locul care ne-ar putea salva viața dacă am ajunge să ne confruntăm cu așa ceva. Ideile ne copleșesc. Și, totuși, care este cel mai sigur loc unde ne putem ascunde în caz de un seism? Specialiștii dau verdictul.

Dacă pe vremuri, cei apropiați ne îndreptau pașii spre baie sau tocul ușii, experții cred, astăzi, că aceste locuri nu sunt cele mai sigure. Iată de ce!

„Povestea cu statul sub grindă sau sub tocul ușii este o poveste de la 1960”

„Un lucru important: ne gândim, tot timpul, unde ne adăpostim în caz de cutremur. În mod normal, ar trebui să ne adăpostim lângă cel mai important punct de rezistență din casă. Când spun această frază, toți zic: păi și de unde știu eu unde e ăla? Ar trebui încet-încet să ne educăm și să știm fiecare, la noi acasă, care este cel mai sigur loc, cel mai puternic stâlp, cel mai puternic perete. Trebuie să realizăm că povestea cu statul sub grindă sau sub tocul ușii este o poveste de la 1960”, spune dr. Ing. Lucian, Melinceanu, preşedintele Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri din România, conform DC Nnews.

„Adăpostirea sub grindă este valabilă pentru planșeele de lemn și nu se mai potrivește în ziua de astăzi”, a mai spus specialistul.

„La un moment dat, în 2019, un ziar a titrat: Peste 2500 de clădiri se vor clătina în cazul unui cutremur în București. Mă bucur! De-asta le proiectăm: să se clatine! Să disipe energie, să consume energie”, a adăugat Dr. Ing. Lucian Melinceanu.

Cum verificăm cât de sigură e locuința în caz de cutremur

Pentru cei care doresc să-și cumpere o locuință, există însă câteva soluții pentru a verifica siguranța clădirii, a declarat, pentru emisiunea IBani, Mihai Pavel, inginer proiectant în domeniul construcțiilor civile, specializat în Inginerie Seismică la institutul international de profil din Tsukuba, Japonia.

“În principiu, vorbind de sistemul calității în construcții, orice construcție proiectată și executată corect, precum și toate documentele care au stat la baza proiectării și execuției trebuie să regăsească într-un material unic – cartea tehnică a construcției, Cum e cartea (de identitate) a mașinii. Ea, fără doar și poate, este obligatoriu să existe, în special la o casă nouă. Casele vechi, într-adevăr, nu prea au cărți tehnice, din diverse motive, Dar casele făcute astăzi este imposibil să nu aibă carte tehnică, iar cumpărătorul ar trebui să o solicite în mod obligatoriu de la dezvoltator”, spune Mihai Pavel, conform știrileprotv.ro.

Cum alegem specialistul

Sunt unii parametri pe care-i poate verifica și cumpărătorul, dar verdictul îl are specialistul. Acesta poate să fie un expert tehnic, verificator de proiect, inginer sau chiar un prieten de familie care are pregătire în domeniul ingineriei sau al arhitecturii.

Pavel atrage atenția că, mai ales în cazul construcțiilor ridicate în regie proprie, documentația este adesea parțială și insuficientă, ceea ce face și mai importantă apelarea la un specialist.

“Există laboratoare, există specialiști, există aparate în ziua de astăzi cu care se poate verifica calitatea materialelor, modul de armare, grosimea peretelui”, mai spune Pavel, care atrage însă atenția că datele trebuie interpretate de un specialist, pentru a oferi o imagine relevantă asupra situației clădirii.

Foto: Profimedia