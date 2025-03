Diana Șoșoacă, în direct la Russia Today, îmbrăcată în negru: „Democrația este moartă așa că acum jelesc”

Diana Șoșoacă (49 ani) a intrat în direct la postul de televiziune Russia Today, îmbrăcată în negru. Europarlamentarul a precizat că acesta este modul ei de a protesta față de ceea ce consideră a fi „moartea democrației românești”.

Diana Șoșoacă, în doliu la Russia Today

Diana Șoșoacă s-a lovit de un răspuns negativ din partea Biroului Electoral Central (BEC) după ce și-a depus candidatura la alegerile electorale. Supărată peste măsură de invalidarea candidaturii sale, europarlamentarul a intrat în direct la postul de televiziune Russia Today unde a ținut un discurs despre moartea democrației din România.

„În primul rând vreau să vă spun că port un costum de doliu, pentru că în România nu avem democrație, democrația este moartă. Așa că acum jelesc… și aștept ca Curtea Constituțională să îmi spună că sunt interzisă din nou, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru mine pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia, pentru că am vizitat Ambasada Rusiei, pentru că i-am scris lui Putin, lui Trump, pentru că am scris întregii lumi că România nu are democrație”, a afirmat Diana Șoșoacă la Russia Today, filmarea fiind apoi distribuită pe pagina de Facebook a senatoarei.

Șoșoacă, acuzații la adresa Ucrainei

Mai mult, Diana Șoșoacă a făcut acuzații grave la adresa Ucrainei, afirmând că primește amenințări cu moartea de la ucraineni.

„În această dimineață am primit numeroase telefoane de la persoane ucrainiene care mi-au spus că femeile românce vor fi ucise, ne vor tăia capetele și ne vor viola în grup și ne vor tăia în bucăți. Asta este mulțumirea pe care o primim pentru tot ajutorul. Și mi-au mai spus ca ne vor omorî ca în 1945, deci nu a fost Rusia, ci au fost ucrainienii”, a afirmat Șoșoacă.

În același timp, senatoarea a acuzat și Uniunea Europeană de lipsă de democrație și a precizat că va merge la Bruxelles pentru a cere demisia rsulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene și a Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, pe motiv că ele au cerut interzicerea ei.

