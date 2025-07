Cristian Popescu Piedone, suspectat de corupție. DNA a descins la locuințele șefului ANPC

Cristian Popescu Piedone este suspectat de corupție, după ce ar fi anunțat patronul unui hotel din Sinaia că urmează să facă o verificare cu inspectorii ANPC, instituție la conducerea căreia se află. Astfel, marți dimineață, procurorii DNA au făcut percheziții atât într-un complex rezidențial din mama Nord unde era cazat acesta, precum și în locuințele sale din Sinaia și Bragadiru.

Cristian Popescu Piedone este suspectat că l-ar fi informat pe patronul hotelului Internațional din Sinaia, fostul liberal Dan Radu Rușanu, înainte de un control, conform surselor judiciare citate de G4Media.

Pe pagina de Tiktok a lui Piedone este însă publicat un video din timpul unei vizite făcute în luna martie la Hotel Internațional din Sinaia. Atunci, șeful ANPC s-a filmat în timp ce verifica camerele, a lăudat prosoapele și cum erau aranjate paturile, precum și bucătăria.

Piedona a fost adus de pe litoral la casa sa din Bragadiru pentru a asista la percheziții.

În momentul în care a ajuns la Bragadiru, acesta a fost așteptat de mai mulți jurnaliști, unde a făcut și câteva declarații. În momentul în care a ajuns la locație, Piedone era îmbrăcat cu un tricou turcoaz, pantaloni negri și un sacou în aceeași nuanță. Însă ceea ce a atras imediat atenția a fost cureaua de la pantaloni. Șeful ANPC purta o curea în valoare de 450 de euro creată de Salvatore Ferragamo.

Primele declarații ale lui Piedone

Cristian Popescu Piedone a afirmat că este nevinovat și a subliniat faptul că, deși este prieten cu Dan Radu Rușanu, patronul hotelului din Sinaia, nu i-a oferit acestuia nicio informație cu privire la vizita ANPC în locația sa.

„„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai. Nu am coordonat acel comandament.. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți”, a declarat Cristian Popescu Piedone, potrivit HotNews.

Șeful ANPC a spus că își va „demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt”.

„Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”, a subliniat Piedone.

Anunțul oficial al DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat oficial în care nu îl numește pe șeful ANPC, în care precizează că perchezițiile de marți vizează suspiciuni privind fapte de corupție.

Procurorii DNA fac percheziții la adrese din Ilfov și Prahova, inclusiv la casa șefului ANPC.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis Direcția Națională Anticorupție.

