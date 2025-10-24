Care sunt cele mai bine plătite domenii în România acum. Joburile din IT nu mai conduc clasamentul

Nici IT-ul, nici prelucrarea petrolului nu mai conduc clasamentul celor mai bine plătite domenii în România. Salariile dintr-un alt domeniu au crescut considerabil în ultimul an. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce domeniu este vorba.

Care sunt cele mai bine plătite domenii în România acum

Salariile piloților și echipajelor de zbor au luat altitudine pentru majoritatea românilor, informează Antena 1. Astfel, acest domeniu a ajuns în fruntea topului celor mai bine plătite domenii din țara noastră. În consecință, domenii precum IT-ul și prelucrarea petrolului au coborât câteva poziții în clasament.

Iată care sunt, în ordine, cele mai bine plătite domenii în România, în acest moment:

Transport aerian. Piloții și echipajele de zbor au un salariu mediu net de 12.458 de lei pe lună, în creștere cu peste 27% față de anul trecut. Fabricarea produselor din țiței. Angajații din acest domeniu au un salariu mediu net de 11.649 de lei pe lună. IT. Salariul mediu pentru angajații din acest domeniu este de 11.563 de lei pe lună. Extracția de petrolul și gaze. Angajații din acest domeniu au un salariu mediu de 10.910 lei. Editare/publishing. Angajații din acest domeniu au o leafă medie de 10.110 lei, în creștere cu aproape 10% față de anul trecut.

Citește și: Ilie Bolojan a anunțat că salariul minim va fi înghețat în 2026. Câți bani ar fi câștigat românii în plus, în eventualitatea unei majorări

Care este salariul mediu în România

În restul economiei, creșterile au fost mult mai modeste. Salariul mediu a urcat cu doar 4%, până la 5.500 lei, în timp ce prețurile au crescut cu aproape 10%.

Potrivit TVR Info, suma minimă pentru un trai decent în România a urcat la 11.370 de lei lunar pentru o familie de doi adulți și doi copii, arată cel mai recent raport al Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România, bazat pe datele Institutului Național de Statistică.

Creșterea de aproape 9% față de anul trecut reflectă scumpirile accentuate la alimente, locuințe și utilități, dar și presiunea inflaționistă persistentă din economie.

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News