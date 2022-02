Video viral. Reacția unei mame ucrainene când o femeie străină trece granița spre Ungaria cu copiii ei

Un moment emoționant, filmat cu un telefon la granița Ungariei cu Ucraina, s-a viralizat în mediul online. Totul s-a petrecut în contextul războiului din Ucraina, care a fost atacată de Rusia pe 24 februarie 2022.

Sâmbătă, Nataliya Ableyeva a făcut o călătorie de neuitat cu doi copii străini pe care îi ajuta să treacă granița din Ucraina în Ucraina. Nataliya se îndrepta singură spre graniță, din orașul ei natal ucrainean Kamianets-Podilskyi când s-a întâlnit pe drum cu un bărbat, în vârstă de 38 de ani, și cu copiii lui, un băiat și o fată. Bărbatul dorea să-și ducă fiul și fiica în Ungaria, dar nu putea părăsi teritoriul ucrainean pentru că era nevoit să se întoarcă să lupte împotriva rușilor. Mama copiilor era pe drum spre Ungaria dinspre Italia. Nataliya a povestit presei internaționale că bărbatul i-a încredințat copiii, rugând-o să-i treacă granița și aibă în grijă până la sosirea mamei.

În cele din urmă, după ce a părăsit în siguranță Ucraina împreună cu copiii, Nataliya Ableyeva s-a întâlnit cu mama acestora, Anna Semyuk (33 de ani). Revederea mamei cu copiii a fost atât de emoționantă încât femeia a izbucnit în lacrimi.

Într-un videoclip postat pe Twitter, se vede cum mama își îmbrățișează cu lacrimi în ochi copiii, iar apoi se duce la femeia care i-a adus acolo și o ia în brațe, mulțumindu-i pentru cele făcute. Postarea s-a viralizat în mediul online, strângând peste 240 mii de aprecieri din partea internauților.

Ukranian mother reunites with her son & daughter on the Hungary border & hugs the stranger (in the yellow jacket) who brought them across border. Mom had been out of country & father couldn't cross border so stranger offered to take them to safety. „Always look for the helpers.” pic.twitter.com/RW3NS2F1Bb